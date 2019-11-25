sergiylfc написав:Stringer Проблема в том, что не могу даже дозвониться в Михайловский банк. Потратил порядка 70 грн. на пополнение телефона, так как у них киевский телефон указан на сайте, но постоянно играет музыка.
Звоню в ФГФВЛ, меня направляют на банк Михайловский. Есть еще вариант - заказное письмо на банк, только точно не знаю адрес доставки, индекс и имя директора банка, на кого писать заяваление. Образца на сайте я найти не смог.
Нашел заяву для клиентов по реструктуризации - там просят для уточнения информации звонить по их телефону, по которому не отвечают.
0800301025 - телефон коллекторов, которые выбивают долги для фонда грабування
Интересно вы ФГВФЛ называете)
Вообще номер принадлежит Кредит-Экспресс какому-то, судя по информации с Гугла. А какое отношение эта компания имеет к Фагору или Михайловскому? Мне в идеале нужно связаться с Михайловским.
Есть еще вариант с ними связаться - на сайте нашел "Заяви щодо заборгованості або відсутності заборгованості за кредитом можна подивитись". Можно попробовать отправить заказным письмом, и дождаться письменного ответа от них. Но в этом я не уверен, что вообще станут отвечать.
Называю исходя из сути этого образования. я не пойму, вам шашечки или ехать? На письменные обращения уполномоченный фонда в банке михайловский не отвечает в принципе, можете в суд на него подать за это. Киевляне ехали в офис и ловили его там живьем. Если нужно решить вопрос с убки - номер телефона я вам дал, кредит экспресс официально взыскивает долги для фонда грабування по договору. Можете задать ещё стопитсот вопросов, а можете позвонить, все узнать, они вам дадут счёт погашения банка михайловский в нбу и скажут сумму. И вы сможете закрыть вопрос, как того хотели, или по крайне мере писали об этом здесь