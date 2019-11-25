sergiylfc написав:Stringer Проблема в том, что не могу даже дозвониться в Михайловский банк. Потратил порядка 70 грн. на пополнение телефона, так как у них киевский телефон указан на сайте, но постоянно играет музыка.
Звоню в ФГФВЛ, меня направляют на банк Михайловский. Есть еще вариант - заказное письмо на банк, только точно не знаю адрес доставки, индекс и имя директора банка, на кого писать заяваление. Образца на сайте я найти не смог.
Нашел заяву для клиентов по реструктуризации - там просят для уточнения информации звонить по их телефону, по которому не отвечают.
0800301025 - телефон коллекторов, которые выбивают долги для фонда грабування
Интересно вы ФГВФЛ называете)
Вообще номер принадлежит Кредит-Экспресс какому-то, судя по информации с Гугла. А какое отношение эта компания имеет к Фагору или Михайловскому? Мне в идеале нужно связаться с Михайловским.
Есть еще вариант с ними связаться - на сайте нашел "Заяви щодо заборгованості або відсутності заборгованості за кредитом можна подивитись". Можно попробовать отправить заказным письмом, и дождаться письменного ответа от них. Но в этом я не уверен, что вообще станут отвечать.
Называю исходя из сути этого образования. я не пойму, вам шашечки или ехать? На письменные обращения уполномоченный фонда в банке михайловский не отвечает в принципе, можете в суд на него подать за это. Киевляне ехали в офис и ловили его там живьем. Если нужно решить вопрос с убки - номер телефона я вам дал, кредит экспресс официально взыскивает долги для фонда грабування по договору. Можете задать ещё стопитсот вопросов, а можете позвонить, все узнать, они вам дадут счёт погашения банка михайловский в нбу и скажут сумму. И вы сможете закрыть вопрос, как того хотели, или по крайне мере писали об этом здесь
Квесторе_поверніться написав:Десь чув що його принамні можна відкоментувати.
После того как я откоментировал свой "долг" перед факгором - долг куда-то пропал. Не знаю комментарий тому виной или нет. Но комментарий есть, долга нет.
То Ви теж в боржниках...чи вже Михаличу заплатили?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
vitaliy_berdinskikh написав:А что, баррикада "взять кредит и не возвращать" - единственная?
Так до сьогодні не відомо хто належний кредитор.
Пока не доказано что Фагор - кредитором остается Михайловский (ФГВФЛ). И с точки зрения логики, и с точки зрения ГК.
Потому если цель просто погасить кредит - можно смело платить Михайловскому. А потом уже пусть Михайловский с Фагором решают кто кому должен денег.
Если же цель тянуть кота за хвост и требовать кредитньій договор с подписью Полищука - то конечно можно сидеть и ждать когда закончатся все судьі.
Колись Плеяда присилала цидулу з підписом Матроса, що вони належний кредитор і платити слід Фагору. Але в тій цидулі сума боргу була на 19 травня року 2016. Десь числа 22 травня за день до ТА частину боргу погасив і ця сума була недостовірна. При зверненні до Михалича про реальну суму Михалич (іраклієнко) промовчав і мовчить до цих пір. Тільки на сайті в себе прокламації пише. Ось зараз бажання щось погашати чи Михаличу чи Фагору пропало зовсім.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:То Ви теж в боржниках...чи вже Михаличу заплатили?
Уже заплатил и согласно статьи ГК не имею больше никаких долгов.
Квесторе_поверніться написав:Ось зараз бажання щось погашати чи Михаличу чи Фагору пропало зовсім.
Не считаю что Михальіч в данной ситуации бельій и пушистьій. Ети тридварасьі несколько месяцев не могли предоставить возможность погасить долг, а потом когда мне уже надоело ждать сумма оказалось с какими-то о...ми процентами
Но мне ехать, а не шашечки. Потому погасил, заплатил явно больше чем надо бьіло. Только вот нанять адвоката и судиться с Михальічем-ФГВФЛ врядли стоило бьі мне меньше. Потому поступил так как поступил.