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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5447544854495450

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:14

  sergiylfc написав:
  Stringer написав:
  sergiylfc написав:Stringer Проблема в том, что не могу даже дозвониться в Михайловский банк. Потратил порядка 70 грн. на пополнение телефона, так как у них киевский телефон указан на сайте, но постоянно играет музыка.

Звоню в ФГФВЛ, меня направляют на банк Михайловский. Есть еще вариант - заказное письмо на банк, только точно не знаю адрес доставки, индекс и имя директора банка, на кого писать заяваление. Образца на сайте я найти не смог.

Нашел заяву для клиентов по реструктуризации - там просят для уточнения информации звонить по их телефону, по которому не отвечают.

0800301025 - телефон коллекторов, которые выбивают долги для фонда грабування


Интересно вы ФГВФЛ называете)

Вообще номер принадлежит Кредит-Экспресс какому-то, судя по информации с Гугла. А какое отношение эта компания имеет к Фагору или Михайловскому? Мне в идеале нужно связаться с Михайловским.

Есть еще вариант с ними связаться - на сайте нашел "Заяви щодо заборгованості або відсутності заборгованості за кредитом можна подивитись". Можно попробовать отправить заказным письмом, и дождаться письменного ответа от них. Но в этом я не уверен, что вообще станут отвечать.

Называю исходя из сути этого образования.
я не пойму, вам шашечки или ехать?
На письменные обращения уполномоченный фонда в банке михайловский не отвечает в принципе, можете в суд на него подать за это. Киевляне ехали в офис и ловили его там живьем.
Если нужно решить вопрос с убки - номер телефона я вам дал, кредит экспресс официально взыскивает долги для фонда грабування по договору. Можете задать ещё стопитсот вопросов, а можете позвонить, все узнать, они вам дадут счёт погашения банка михайловский в нбу и скажут сумму.
И вы сможете закрыть вопрос, как того хотели, или по крайне мере писали об этом здесь
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:44

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А что, баррикада "взять кредит и не возвращать" - единственная?

Так до сьогодні не відомо хто належний кредитор.

Пока не доказано что Фагор - кредитором остается Михайловский (ФГВФЛ). И с точки зрения логики, и с точки зрения ГК.

Потому если цель просто погасить кредит - можно смело платить Михайловскому. А потом уже пусть Михайловский с Фагором решают кто кому должен денег.

Если же цель тянуть кота за хвост и требовать кредитньій договор с подписью Полищука - то конечно можно сидеть и ждать когда закончатся все судьі.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:48

  vano80 написав:Может кто-нибудь из сторонников михи вернется в тему и прокомментирует?

Уже можно бьіло за столько лет хоть раз заглянуть в закон и посмотреть что он говорит о переуступке долга и как оценивает уплату долга первоначальному кредитору.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:49

vitaliy_berdinskikh
Эту норму Гражданского кодекса некоторые предпочитают не замечать. Иначе говоря, для всех она есть, но именно для них её нет :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:51

  Квесторе_поверніться написав:Десь чув що його принамні можна відкоментувати.

После того как я откоментировал свой "долг" перед факгором - долг куда-то пропал. Не знаю комментарий тому виной или нет. Но комментарий есть, долга нет.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Десь чув що його принамні можна відкоментувати.

После того как я откоментировал свой "долг" перед факгором - долг куда-то пропал. Не знаю комментарий тому виной или нет. Но комментарий есть, долга нет.

То Ви теж в боржниках...чи вже Михаличу заплатили?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А что, баррикада "взять кредит и не возвращать" - единственная?

Так до сьогодні не відомо хто належний кредитор.

Пока не доказано что Фагор - кредитором остается Михайловский (ФГВФЛ). И с точки зрения логики, и с точки зрения ГК.

Потому если цель просто погасить кредит - можно смело платить Михайловскому. А потом уже пусть Михайловский с Фагором решают кто кому должен денег.

Если же цель тянуть кота за хвост и требовать кредитньій договор с подписью Полищука - то конечно можно сидеть и ждать когда закончатся все судьі.

Колись Плеяда присилала цидулу з підписом Матроса, що вони належний кредитор і платити слід Фагору. Але в тій цидулі сума боргу була на 19 травня року 2016.
Десь числа 22 травня за день до ТА частину боргу погасив і ця сума була недостовірна.
При зверненні до Михалича про реальну суму Михалич (іраклієнко) промовчав і мовчить до цих пір. Тільки на сайті в себе прокламації пише.
Ось зараз бажання щось погашати чи Михаличу чи Фагору пропало зовсім.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:25

  Квесторе_поверніться написав:То Ви теж в боржниках...чи вже Михаличу заплатили?

Уже заплатил и согласно статьи ГК не имею больше никаких долгов.

  Квесторе_поверніться написав:Ось зараз бажання щось погашати чи Михаличу чи Фагору пропало зовсім.

Не считаю что Михальіч в данной ситуации бельій и пушистьій. Ети тридварасьі несколько месяцев не могли предоставить возможность погасить долг, а потом когда мне уже надоело ждать сумма оказалось с какими-то о...ми процентами

Но мне ехать, а не шашечки. Потому погасил, заплатил явно больше чем надо бьіло. Только вот нанять адвоката и судиться с Михальічем-ФГВФЛ врядли стоило бьі мне меньше. Потому поступил так как поступил.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 11 гру, 2019 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:28

Квесторе_поверніться Я в июне 2016 года ничего не отправлял в банк, или я вас не совсем понял.
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