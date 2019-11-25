sergiylfc написав:Stringer Проблема в том, что не могу даже дозвониться в Михайловский банк. Потратил порядка 70 грн. на пополнение телефона, так как у них киевский телефон указан на сайте, но постоянно играет музыка.
Звоню в ФГФВЛ, меня направляют на банк Михайловский. Есть еще вариант - заказное письмо на банк, только точно не знаю адрес доставки, индекс и имя директора банка, на кого писать заяваление. Образца на сайте я найти не смог.
Нашел заяву для клиентов по реструктуризации - там просят для уточнения информации звонить по их телефону, по которому не отвечают.
0800301025 - телефон коллекторов, которые выбивают долги для фонда грабування
Интересно вы ФГВФЛ называете)
Вообще номер принадлежит Кредит-Экспресс какому-то, судя по информации с Гугла. А какое отношение эта компания имеет к Фагору или Михайловскому? Мне в идеале нужно связаться с Михайловским.
Есть еще вариант с ними связаться - на сайте нашел "Заяви щодо заборгованості або відсутності заборгованості за кредитом можна подивитись". Можно попробовать отправить заказным письмом, и дождаться письменного ответа от них. Но в этом я не уверен, что вообще станут отвечать.
Называю исходя из сути этого образования. я не пойму, вам шашечки или ехать? На письменные обращения уполномоченный фонда в банке михайловский не отвечает в принципе, можете в суд на него подать за это. Киевляне ехали в офис и ловили его там живьем. Если нужно решить вопрос с убки - номер телефона я вам дал, кредит экспресс официально взыскивает долги для фонда грабування по договору. Можете задать ещё стопитсот вопросов, а можете позвонить, все узнать, они вам дадут счёт погашения банка михайловский в нбу и скажут сумму. И вы сможете закрыть вопрос, как того хотели, или по крайне мере писали об этом здесь
Квесторе_поверніться написав:Десь чув що його принамні можна відкоментувати.
После того как я откоментировал свой "долг" перед факгором - долг куда-то пропал. Не знаю комментарий тому виной или нет. Но комментарий есть, долга нет.
То Ви теж в боржниках...чи вже Михаличу заплатили?
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vitaliy_berdinskikh написав:А что, баррикада "взять кредит и не возвращать" - единственная?
Так до сьогодні не відомо хто належний кредитор.
Пока не доказано что Фагор - кредитором остается Михайловский (ФГВФЛ). И с точки зрения логики, и с точки зрения ГК.
Потому если цель просто погасить кредит - можно смело платить Михайловскому. А потом уже пусть Михайловский с Фагором решают кто кому должен денег.
Если же цель тянуть кота за хвост и требовать кредитньій договор с подписью Полищука - то конечно можно сидеть и ждать когда закончатся все судьі.
Колись Плеяда присилала цидулу з підписом Матроса, що вони належний кредитор і платити слід Фагору. Але в тій цидулі сума боргу була на 19 травня року 2016. Десь числа 22 травня за день до ТА частину боргу погасив і ця сума була недостовірна. При зверненні до Михалича про реальну суму Михалич (іраклієнко) промовчав і мовчить до цих пір. Тільки на сайті в себе прокламації пише. Ось зараз бажання щось погашати чи Михаличу чи Фагору пропало зовсім.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:То Ви теж в боржниках...чи вже Михаличу заплатили?
Уже заплатил и согласно статьи ГК не имею больше никаких долгов.
Квесторе_поверніться написав:Ось зараз бажання щось погашати чи Михаличу чи Фагору пропало зовсім.
Не считаю что Михальіч в данной ситуации бельій и пушистьій. Ети тридварасьі несколько месяцев не могли предоставить возможность погасить долг, а потом когда мне уже надоело ждать сумма оказалось с какими-то о...ми процентами
Но мне ехать, а не шашечки. Потому погасил, заплатил явно больше чем надо бьіло. Только вот нанять адвоката и судиться с Михальічем-ФГВФЛ врядли стоило бьі мне меньше. Потому поступил так как поступил.
Stringer Понял вас, позвонил на гарячую линию, мой договор они не нашли, ни по фамилии, ни по ИНН. Сказали, что могли не передать на них кредит, нужно звонить в Фонд, который направляет в Михаловский, который не отвечает.