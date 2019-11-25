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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:42
sergiylfc написав:Квесторе_поверніться
Я в июне 2016 года ничего не отправлял в банк, или я вас не совсем понял.
Не платили так не платили.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:45
sergiylfc написав:Stringer
Понял вас, позвонил на гарячую линию, мой договор они не нашли, ни по фамилии, ни по ИНН. Сказали, что могли не передать на них кредит, нужно звонить в Фонд, который направляет в Михаловский, который не отвечает.
Ще років з 2 потерпіти і Михалича зліквідують.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:16
Квесторе_поверніться написав: sergiylfc написав:Stringer
Понял вас, позвонил на гарячую линию, мой договор они не нашли, ни по фамилии, ни по ИНН. Сказали, что могли не передать на них кредит, нужно звонить в Фонд, который направляет в Михаловский, который не отвечает.
Ще років з 2 потерпіти і Михалича зліквідують.
а потом еще лет семь, чтобы инфу из убки убрали
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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