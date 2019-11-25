Не платили так не платили.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:42
Не платили так не платили.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:45
Ще років з 2 потерпіти і Михалича зліквідують.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:16
а потом еще лет семь, чтобы инфу из убки убрали
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:01
Чомусь не пишуть шо портфель 680 млн продали за 480 млн...як на мене цілком нормальна ціна.
Вже прям не знаю як Верховному Суду викручуватись шоб Михалича з цієї халепи витягнути. Хіба якийсь кримінал накопали і будуть нововиявлені обставини.
Ставлю 1 долар на Плеяду.
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