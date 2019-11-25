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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5448544954505451

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:42

  sergiylfc написав:Квесторе_поверніться Я в июне 2016 года ничего не отправлял в банк, или я вас не совсем понял.

Не платили так не платили.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:45

  sergiylfc написав:Stringer Понял вас, позвонил на гарячую линию, мой договор они не нашли, ни по фамилии, ни по ИНН. Сказали, что могли не передать на них кредит, нужно звонить в Фонд, который направляет в Михаловский, который не отвечает.

Ще років з 2 потерпіти і Михалича зліквідують.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:16

  Квесторе_поверніться написав:
  sergiylfc написав:Stringer Понял вас, позвонил на гарячую линию, мой договор они не нашли, ни по фамилии, ни по ИНН. Сказали, что могли не передать на них кредит, нужно звонить в Фонд, который направляет в Михаловский, который не отвечает.

Ще років з 2 потерпіти і Михалича зліквідують.

а потом еще лет семь, чтобы инфу из убки убрали ;-)
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:01

Чомусь не пишуть шо портфель 680 млн продали за 480 млн...як на мене цілком нормальна ціна.
http://finbalance.com.ua/news/fhvfo-prohrav-pleyadi-ta-fahoru-v-apelyatsiynomu-sudi
Вже прям не знаю як Верховному Суду викручуватись шоб Михалича з цієї халепи витягнути. Хіба якийсь кримінал накопали і будуть нововиявлені обставини.
Ставлю 1 долар на Плеяду.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30657
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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