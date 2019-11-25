Не платили так не платили.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:42
Не платили так не платили.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:45
Ще років з 2 потерпіти і Михалича зліквідують.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:16
а потом еще лет семь, чтобы инфу из убки убрали
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:01
Чомусь не пишуть шо портфель 680 млн продали за 480 млн...як на мене цілком нормальна ціна.
Вже прям не знаю як Верховному Суду викручуватись шоб Михалича з цієї халепи витягнути. Хіба якийсь кримінал накопали і будуть нововиявлені обставини.
Ставлю 1 долар на Плеяду.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:32
Кума з Фагора турбували з номера 0442231815....
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:57
Квесторе_поверніться
они в последние дни прям ожили: звонят по несколько раз на дню. И ночью тоже, напрашиваясь на штраф за хулиганку. Правда на живую бабу денег уже нет, робот уньіло ноет про страшньій суд.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:05
З того самого номера шо кум мені скинув?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:08
Квесторе_поверніться
Ні, мені дзвонили вже з трьох інших. Протягом дня це зазвичай один номер. Потім після перерви "атака" з іншого.
Враховуючи що пул номерів може бути великим не бачу (для себе) сенсу щось з цим робити - просто змінив номер. А цю сімку іноді вставляю щоб зловити СМС-ки від сервісів які ще прив'язані до скомпрометованого номера.
Потім сімку в утіль і якомусь майбутньому володарю номеру трохи не пощастить Якщо Фагор не здохне раніше.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 13 гру, 2019 16:14, всього редагувалось 3 разів.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:09
на літо 2020 запланована ліквідація, якщо не перенесуть...
Зарабатывайте
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:58
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Перенесуть, це 100%. Там завалів розрібати і розгрібати.
А шо там від Дороша чути, як кримінальна справа рухається?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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