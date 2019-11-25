Яке співпадіння, тільки згадав...а йому вже підозру оголосили
Умикнув 870 млн, надавши кредитики які неповертабельні.
Відчуваю накажуть, щоб інші боялись.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:05
Яке співпадіння, тільки згадав...а йому вже підозру оголосили
Умикнув 870 млн, надавши кредитики які неповертабельні.
Відчуваю накажуть, щоб інші боялись.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:54
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
То не Дорошенко пiдозра .
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