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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5449545054515452

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:якщо не перенесуть...

Перенесуть, це 100%. Там завалів розрібати і розгрібати.
А шо там від Дороша чути, як кримінальна справа рухається?

Яке співпадіння, тільки згадав...а йому вже підозру оголосили
https://ua-news.liga.net/economics/news/eks-glavi-banku-mihaylivskiy-povidomili-pro-pidozru
Умикнув 870 млн, надавши кредитики які неповертабельні.
Відчуваю накажуть, щоб інші боялись.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:10

vitaliy_berdinskikh Да, и мне позвонили, говорили о том, чт Фагор выиграл суд у Михайловского, о чем говорится на сайте Фонда в новости от 12 декабря. При этом, на сайте Фонда идет следующая информация:
"Фонд гарантування звертається до позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та радить їм дочекатися рішення Верховного суду у даній справі, перш ніж погашати кредитну заборгованість.

Ссылка на новость: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv

Позвонили родителям, сестре, уже все в курсе.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:45

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Нашел дело, в котором Приватбанк требовал у клиента погасить 49000 с копейками. Ответчик (клиент) мотивировал отказ платить в связи со статьей 257 ЦК, которая звучит следующим образом:
"Стаття 257. Загальна позовна давність

1. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки."

Глава 19, Позовна давність.

Керуючись ст. 257, 259, 267, 634, 638 ЦК України, ст.ст. 2, 81, 258, 259, 263-265, 268, 280-282 ЦПК України, суд,-

ухвалив:

відмовити в задволенні позову Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №б/н від 13 серпня 2010 року в розмірі 49 071,61 гривень.

Дата складання рішення суду – 01.11.2018.

Каким-то образом, данную статью Закона можно использовать в свою пользу?

Повторюсь, я не против заплатить, но только ту сумму, которая осталась от 8000 грн., которые я не успел погасить до ликвидации банка. Платить в три раза больше от этой суммы не очень интересно.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:54

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:якщо не перенесуть...

Перенесуть, це 100%. Там завалів розрібати і розгрібати.
А шо там від Дороша чути, як кримінальна справа рухається?

Яке співпадіння, тільки згадав...а йому вже підозру оголосили
https://ua-news.liga.net/economics/news/eks-glavi-banku-mihaylivskiy-povidomili-pro-pidozru
Умикнув 870 млн, надавши кредитики які неповертабельні.
Відчуваю накажуть, щоб інші боялись.


То не Дорошенко пiдозра .
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:00

  Aps написав: То не Дорошенко пiдозра .

Да, вот из старых новостей.
И.о. с 20 мая назначен его заместитель Денис Панфилов.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:24

Так что, мелкий воришка Фагор таки нагнул крупную преступную группировку ФГВФЛ ?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:57

  IMPRINTER написав:Так что, мелкий воришка Фагор таки нагнул крупную преступную группировку ФГВФЛ ?

Нагнул, паршивец))) Осталось только выиграть кассацию и суды с каждым конкретным должником.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:08

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Мне Фагор 38 раз за ночь позвонил. Активно работают)
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:21

Интересно какой алгоритм звонков? Про меня вообще забыли :(
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:23

  Bosstone написав:
  IMPRINTER написав:Так что, мелкий воришка Фагор таки нагнул крупную преступную группировку ФГВФЛ ?

Нагнул, паршивец)))


я в него верил :mrgreen:
правовая позиция Фонда реально была вообще никакая.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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