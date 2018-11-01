Яке співпадіння, тільки згадав...а йому вже підозру оголосили
Умикнув 870 млн, надавши кредитики які неповертабельні.
Відчуваю накажуть, щоб інші боялись.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:05
Яке співпадіння, тільки згадав...а йому вже підозру оголосили
Умикнув 870 млн, надавши кредитики які неповертабельні.
Відчуваю накажуть, щоб інші боялись.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:10
vitaliy_berdinskikh Да, и мне позвонили, говорили о том, чт Фагор выиграл суд у Михайловского, о чем говорится на сайте Фонда в новости от 12 декабря. При этом, на сайте Фонда идет следующая информация:
"Фонд гарантування звертається до позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та радить їм дочекатися рішення Верховного суду у даній справі, перш ніж погашати кредитну заборгованість.
Ссылка на новость:
Позвонили родителям, сестре, уже все в курсе.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:45
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Нашел дело, в котором Приватбанк требовал у клиента погасить 49000 с копейками. Ответчик (клиент) мотивировал отказ платить в связи со статьей 257 ЦК, которая звучит следующим образом:
"Стаття 257. Загальна позовна давність
1. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки."
Глава 19, Позовна давність.
Керуючись ст. 257, 259, 267, 634, 638 ЦК України, ст.ст. 2, 81, 258, 259, 263-265, 268, 280-282 ЦПК України, суд,-
ухвалив:
відмовити в задволенні позову Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №б/н від 13 серпня 2010 року в розмірі 49 071,61 гривень.
Дата складання рішення суду – 01.11.2018.
Каким-то образом, данную статью Закона можно использовать в свою пользу?
Повторюсь, я не против заплатить, но только ту сумму, которая осталась от 8000 грн., которые я не успел погасить до ликвидации банка. Платить в три раза больше от этой суммы не очень интересно.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:54
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
То не Дорошенко пiдозра .
Додано: Суб 14 гру, 2019 00:00
Да, вот из старых новостей.
Mind the gap.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 11:24
Так что, мелкий воришка Фагор таки нагнул крупную преступную группировку ФГВФЛ ?
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Додано: Суб 14 гру, 2019 11:57
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:08
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Мне Фагор 38 раз за ночь позвонил. Активно работают)
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:21
Интересно какой алгоритм звонков? Про меня вообще забыли
Mind the gap.
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