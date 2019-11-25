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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:04
vitaliy_berdinskikh написав:
Интересно какой алгоритм звонков? Про меня вообще забыли
Про мене теж. Незрозуміло де вони.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:10
Stringer написав: proftpd66 написав:Stringer
суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!
Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор.
Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
Да сроки истекли уже, но всё равно мне как-то неспокойно. Насколько я знаю существуют способы эти сроки продлить. Кроме того, большую часть денег полученых на свой счёт от ИРЦ и КИЦ я отправил на Плеяду.
Могут в связи с этим у меня быть проблемы с прокуратурой или ДБР в рамках дел по злоупотреблениям в БМ и доведении его до неплатежеспособности? Не приплетут мне статус соучастника во всех этих делах??
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Додано: Суб 14 гру, 2019 17:37
Stringer написав: asti написав: Stringer написав:
за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором. Судя по всему, афера готовилась уже давно, я не думаю, что Полищук такой лох, что позволил бы какому-то Дорошенко умыкнуть у себя банк из под носа!
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить.
Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
Это все верно, но мало ли что в Фонде придумают, а ещё есть прокуратура с делом о доведении банка до банкротства и ДБР... И не известно, есть ли сроки давности для них//)
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