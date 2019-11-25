proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине! Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор. Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
Да сроки истекли уже, но всё равно мне как-то неспокойно. Насколько я знаю существуют способы эти сроки продлить. Кроме того, большую часть денег полученых на свой счёт от ИРЦ и КИЦ я отправил на Плеяду. Могут в связи с этим у меня быть проблемы с прокуратурой или ДБР в рамках дел по злоупотреблениям в БМ и доведении его до неплатежеспособности? Не приплетут мне статус соучастника во всех этих делах??
Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором. Судя по всему, афера готовилась уже давно, я не думаю, что Полищук такой лох, что позволил бы какому-то Дорошенко умыкнуть у себя банк из под носа!
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить. Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
Это все верно, но мало ли что в Фонде придумают, а ещё есть прокуратура с делом о доведении банка до банкротства и ДБР... И не известно, есть ли сроки давности для них//)
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proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине! Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор. Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
Да сроки истекли уже, но всё равно мне как-то неспокойно. Насколько я знаю существуют способы эти сроки продлить. Кроме того, большую часть денег полученых на свой счёт от ИРЦ и КИЦ я отправил на Плеяду. Могут в связи с этим у меня быть проблемы с прокуратурой или ДБР в рамках дел по злоупотреблениям в БМ и доведении его до неплатежеспособности? Не приплетут мне статус соучастника во всех этих делах??
Можете быть совершенно спокойны. По уголовным делам вас могут привлечь в статусе свидетеля максимум, вы же преступных деяний не совершали. По любым делам о возмещении, тоесть гражданским, срок исковой давности истёк. Продлить его может только суд. Я не вижу никаких оснований. Если конечно у фонда нет вашего собственноручного заявления, написанного год или два назад, о том, что вы признаёте долг перед банком или фондом. В личку тоже ответил