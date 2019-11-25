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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5451545254535454>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:04

  vitaliy_berdinskikh написав:Интересно какой алгоритм звонков? Про меня вообще забыли :(


Про мене теж. Незрозуміло де вони.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:10

  Stringer написав:
  proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!
Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор.
Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
Да сроки истекли уже, но всё равно мне как-то неспокойно. Насколько я знаю существуют способы эти сроки продлить. Кроме того, большую часть денег полученых на свой счёт от ИРЦ и КИЦ я отправил на Плеяду.
Могут в связи с этим у меня быть проблемы с прокуратурой или ДБР в рамках дел по злоупотреблениям в БМ и доведении его до неплатежеспособности? Не приплетут мне статус соучастника во всех этих делах??
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asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 17:37

  Stringer написав:
  asti написав:
  Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором. Судя по всему, афера готовилась уже давно, я не думаю, что Полищук такой лох, что позволил бы какому-то Дорошенко умыкнуть у себя банк из под носа!
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить.
Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
Это все верно, но мало ли что в Фонде придумают, а ещё есть прокуратура с делом о доведении банка до банкротства и ДБР... И не известно, есть ли сроки давности для них//)
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:01

ВСім брати приклад з Інни Москаленко ... :)
https://minfin.com.ua/company/mihailovskiy/review/133338/#comments
Убки не может убрать кредиты по справке от фагора, хотя просрочку убрали.могут только если через суд требования или со справкой ликвидационная комиссии…
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:06

красссава
ток тут зелёный смайлик нуна прилепить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:47

  asti написав:
  Stringer написав:
  proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!
Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор.
Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
Да сроки истекли уже, но всё равно мне как-то неспокойно. Насколько я знаю существуют способы эти сроки продлить. Кроме того, большую часть денег полученых на свой счёт от ИРЦ и КИЦ я отправил на Плеяду.
Могут в связи с этим у меня быть проблемы с прокуратурой или ДБР в рамках дел по злоупотреблениям в БМ и доведении его до неплатежеспособности? Не приплетут мне статус соучастника во всех этих делах??

Можете быть совершенно спокойны. По уголовным делам вас могут привлечь в статусе свидетеля максимум, вы же преступных деяний не совершали. По любым делам о возмещении, тоесть гражданским, срок исковой давности истёк. Продлить его может только суд. Я не вижу никаких оснований. Если конечно у фонда нет вашего собственноручного заявления, написанного год или два назад, о том, что вы признаёте долг перед банком или фондом.
В личку тоже ответил
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:55

  Квесторе_поверніться написав:ВСім брати приклад з Інни Москаленко ... :)
https://minfin.com.ua/company/mihailovskiy/review/133338/#comments
Убки не может убрать кредиты по справке от фагора, хотя просрочку убрали.могут только если через суд требования или со справкой ликвидационная комиссии…

Лох это судьба :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:46

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:Кроме того, большую часть денег полученых на свой счёт от ИРЦ и КИЦ я отправил на Плеяду.

А які у Вас були підстави відправляти грошенята Плеяді?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:48

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Кроме того, большую часть денег полученых на свой счёт от ИРЦ и КИЦ я отправил на Плеяду.

А які у Вас були підстави відправляти грошенята Плеяді?

Наверно, письмо от БМ о переуступке, подписанное Матросом.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:57

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Кроме того, большую часть денег полученых на свой счёт от ИРЦ и КИЦ я отправил на Плеяду.

А які у Вас були підстави відправляти грошенята Плеяді?

Наверно, письмо от БМ о переуступке, подписанное Матросом.

Так Матрос скеровував усіх у Фагор а не в Плеяду.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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