Матрос отправлял всех в Плеяду, а уже Плеяда - в Фагор.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:14
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:18
Правильно...платити слід було Фагору.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 22:24
Вже остаточно поставили всі жирну крапку в цій справі. Шкура ведмедя вже давно поділена. Прерозподілу не підлягає. Кожний залишився при тому, що урвав зі шкури ведмедя. Залиште душу убієнного ведмедя Михалича у спокої. Файне ведмежа було... Покійся з миром! А попереду новорічні свята...Життя триває... Тож не будьмо горювати, будьмо танцювати!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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