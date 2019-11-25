Додано: Пон 16 гру, 2019 10:07

sergiylfc написав: vitaliy_berdinskikh Да, и мне позвонили, говорили о том, чт Фагор выиграл суд у Михайловского, о чем говорится на сайте Фонда в новости от 12 декабря. При этом, на сайте Фонда идет следующая информация:

"Фонд гарантування звертається до позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та радить їм дочекатися рішення Верховного суду у даній справі, перш ніж погашати кредитну заборгованість.



Ссылка на новость: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv



Позвонили родителям, сестре, уже все в курсе. Да, и мне позвонили, говорили о том, чт Фагор выиграл суд у Михайловского, о чем говорится на сайте Фонда в новости от 12 декабря. При этом, на сайте Фонда идет следующая информация:"Фонд гарантування звертається до позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та радить їм дочекатися рішення Верховного суду у даній справі, перш ніж погашати кредитну заборгованість.Ссылка на новость:Позвонили родителям, сестре, уже все в курсе.

А вы им сообщили, что у согласно договора, кредит вам предоставил БМ, которому вы его и вернули (не важно если это не так). И что вас никто не уведомлял о передачи вашего кредита кагору. Если они имеют доказательства факта передачи, то пусть обращаются к БМ для получения своих средств. Если попросят предоставить справку о закрытии кредита, также отсылайте в БМ и скажите, что уже прошло более 3 лет и вы не храните такие справки больше положенного срока. А тем более не должны им ничего предоставлять, т.к. никаких договоров с кагором не подписывали.