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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5451545254535454

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:14

  Квесторе_поверніться написав:Так Матрос скеровував усіх у Фагор а не в Плеяду.

Матрос отправлял всех в Плеяду, а уже Плеяда - в Фагор.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:18

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так Матрос скеровував усіх у Фагор а не в Плеяду.

Матрос отправлял всех в Плеяду, а уже Плеяда - в Фагор.

Правильно...платити слід було Фагору.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:24

Вже остаточно поставили всі жирну крапку в цій справі. Шкура ведмедя вже давно поділена. Прерозподілу не підлягає. Кожний залишився при тому, що урвав зі шкури ведмедя. :D Залиште душу убієнного ведмедя Михалича у спокої. Файне ведмежа було... :) Покійся з миром! А попереду новорічні свята...Життя триває... :P Тож не будьмо горювати, будьмо танцювати! :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:07

  sergiylfc написав:vitaliy_berdinskikh Да, и мне позвонили, говорили о том, чт Фагор выиграл суд у Михайловского, о чем говорится на сайте Фонда в новости от 12 декабря. При этом, на сайте Фонда идет следующая информация:
"Фонд гарантування звертається до позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та радить їм дочекатися рішення Верховного суду у даній справі, перш ніж погашати кредитну заборгованість.

Ссылка на новость: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv

Позвонили родителям, сестре, уже все в курсе.

А вы им сообщили, что у согласно договора, кредит вам предоставил БМ, которому вы его и вернули (не важно если это не так). И что вас никто не уведомлял о передачи вашего кредита кагору. Если они имеют доказательства факта передачи, то пусть обращаются к БМ для получения своих средств. Если попросят предоставить справку о закрытии кредита, также отсылайте в БМ и скажите, что уже прошло более 3 лет и вы не храните такие справки больше положенного срока. А тем более не должны им ничего предоставлять, т.к. никаких договоров с кагором не подписывали.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:44

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Кроме того, большую часть денег полученых на свой счёт от ИРЦ и КИЦ я отправил на Плеяду.
А які у Вас були підстави відправляти грошенята Плеяді?
Сколько раз можно повторять: у нас забрали деньги (перевели без нашего ведома на счёт Плеяды), а потом поставили в такие условия, что мы были вынуждены подписать договор с Плеядой.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:06

  asti написав:Сколько раз можно повторять: у нас забрали деньги (перевели без нашего ведома на счёт Плеяды), а потом поставили в такие условия, что мы были вынуждены подписать договор с Плеядой.


Вам плеяда обязалась вернуть их как только насобирает с заемщиков михайловского?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:38

  Aps написав:
  asti написав:Сколько раз можно повторять: у нас забрали деньги (перевели без нашего ведома на счёт Плеяды), а потом поставили в такие условия, что мы были вынуждены подписать договор с Плеядой.
Вам плеяда обязалась вернуть их как только насобирает с заемщиков михайловского?
Тогда ещё никто не говорил не о каких заемщиках, они говорили, что Плеяда это транзитная структура на пути наших денег из Михайловского в Платинум...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:45

  asti написав:Тогда ещё никто не говорил не о каких заемщиках, они говорили, что Плеяда это транзитная структура на пути наших денег из Михайловского в Платинум...


А сейчас что говорят?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:52

  asti написав:
  Aps написав:
  asti написав:Сколько раз можно повторять: у нас забрали деньги (перевели без нашего ведома на счёт Плеяды), а потом поставили в такие условия, что мы были вынуждены подписать договор с Плеядой.
Вам плеяда обязалась вернуть их как только насобирает с заемщиков михайловского?
Тогда ещё никто не говорил не о каких заемщиках, они говорили, что Плеяда это транзитная структура на пути наших денег из Михайловского в Платинум...


Я пишу не с целью кого-то в чем-то обвинить или кому-то что-то прям доказать. Но насколько помню достаточно быстро было принято решение о том что гарантированные вклады компенсируются фондом и я то ли еще летом, то ли ранней осенью получил компенсацию в ПУМБ-е.

Вот новость от ПУМБ-а за июль
https://about.pumb.ua/ru/presscenter/ne ... aylovskiy-
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:15

  Aps написав:
  asti написав:Тогда ещё никто не говорил не о каких заемщиках, они говорили, что Плеяда это транзитная структура на пути наших денег из Михайловского в Платинум...

А сейчас что говорят?

Все давно пропали, ещё до того как в Платинум банк вошел фонд грабування
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