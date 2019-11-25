Квесторе_поверніться написав:Так Матрос скеровував усіх у Фагор а не в Плеяду.
Матрос отправлял всех в Плеяду, а уже Плеяда - в Фагор.
Правильно...платити слід було Фагору.
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Вже остаточно поставили всі жирну крапку в цій справі. Шкура ведмедя вже давно поділена. Прерозподілу не підлягає. Кожний залишився при тому, що урвав зі шкури ведмедя. Залиште душу убієнного ведмедя Михалича у спокої. Файне ведмежа було... Покійся з миром! А попереду новорічні свята...Життя триває... Тож не будьмо горювати, будьмо танцювати!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
sergiylfc написав:vitaliy_berdinskikh Да, и мне позвонили, говорили о том, чт Фагор выиграл суд у Михайловского, о чем говорится на сайте Фонда в новости от 12 декабря. При этом, на сайте Фонда идет следующая информация: "Фонд гарантування звертається до позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та радить їм дочекатися рішення Верховного суду у даній справі, перш ніж погашати кредитну заборгованість.
А вы им сообщили, что у согласно договора, кредит вам предоставил БМ, которому вы его и вернули (не важно если это не так). И что вас никто не уведомлял о передачи вашего кредита кагору. Если они имеют доказательства факта передачи, то пусть обращаются к БМ для получения своих средств. Если попросят предоставить справку о закрытии кредита, также отсылайте в БМ и скажите, что уже прошло более 3 лет и вы не храните такие справки больше положенного срока. А тем более не должны им ничего предоставлять, т.к. никаких договоров с кагором не подписывали.
asti написав:Сколько раз можно повторять: у нас забрали деньги (перевели без нашего ведома на счёт Плеяды), а потом поставили в такие условия, что мы были вынуждены подписать договор с Плеядой.
Вам плеяда обязалась вернуть их как только насобирает с заемщиков михайловского?
Тогда ещё никто не говорил не о каких заемщиках, они говорили, что Плеяда это транзитная структура на пути наших денег из Михайловского в Платинум...
Я пишу не с целью кого-то в чем-то обвинить или кому-то что-то прям доказать. Но насколько помню достаточно быстро было принято решение о том что гарантированные вклады компенсируются фондом и я то ли еще летом, то ли ранней осенью получил компенсацию в ПУМБ-е.