Мені дзвонили з 0442471990.
Жива людина.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:24
Мені дзвонили з 0442471990.
Жива людина.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:50
Вибачаюсь...трохи випав з Вашої теми.
Ось і Платинум появився.
Памятаю була така тема перекредитування в Платинумі кредитика який Михалич Фагору передав. Потім вона заглохла тому шо дуже великий шкандаль навколо банкруцтва Михалича розгорівся.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:54
Кум каже що розмови не вийшло.
Спочатку сказали що з Фагора, назвали тільки імя особи що телефонувала.
Кум попросив більш повно ідентифікуватися з назвою посади тих хто дзвонив.
На цьому розмова і перервалася.
А в ВАс якась конкретика в розмові намалювалась?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:04
Шкура ведмедя поділена!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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