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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5452545354545455

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:24

  Квесторе_поверніться написав:Кума з Фагора турбували з номера 0442231815....

Мені дзвонили з 0442471990.
Жива людина.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:50

  asti написав:
  Aps написав:
  asti написав:Сколько раз можно повторять: у нас забрали деньги (перевели без нашего ведома на счёт Плеяды), а потом поставили в такие условия, что мы были вынуждены подписать договор с Плеядой.
Вам плеяда обязалась вернуть их как только насобирает с заемщиков михайловского?
Тогда ещё никто не говорил не о каких заемщиках, они говорили, что Плеяда это транзитная структура на пути наших денег из Михайловского в Платинум...

Вибачаюсь...трохи випав з Вашої теми.
Ось і Платинум появився.
Памятаю була така тема перекредитування в Платинумі кредитика який Михалич Фагору передав. Потім вона заглохла тому шо дуже великий шкандаль навколо банкруцтва Михалича розгорівся.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:54

  Философ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кума з Фагора турбували з номера 0442231815....

Мені дзвонили з 0442471990.
Жива людина.

Кум каже що розмови не вийшло.
Спочатку сказали що з Фагора, назвали тільки імя особи що телефонувала.
Кум попросив більш повно ідентифікуватися з назвою посади тих хто дзвонив.
На цьому розмова і перервалася.
А в ВАс якась конкретика в розмові намалювалась?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:04

Шкура ведмедя поділена!

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П.С. Ніхто давно вже не надзвонює більше року... :P Лишили це гибле діло! :)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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