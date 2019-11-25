Мені дзвонили з 0442471990.
Жива людина.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:24
Мені дзвонили з 0442471990.
Жива людина.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:50
Вибачаюсь...трохи випав з Вашої теми.
Ось і Платинум появився.
Памятаю була така тема перекредитування в Платинумі кредитика який Михалич Фагору передав. Потім вона заглохла тому шо дуже великий шкандаль навколо банкруцтва Михалича розгорівся.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:54
Кум каже що розмови не вийшло.
Спочатку сказали що з Фагора, назвали тільки імя особи що телефонувала.
Кум попросив більш повно ідентифікуватися з назвою посади тих хто дзвонив.
На цьому розмова і перервалася.
А в ВАс якась конкретика в розмові намалювалась?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:04
Шкура ведмедя поділена!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 16 гру, 2019 21:37
Звонив Фагор,обіцяли доки оригінали показати і всі фотокопії судів.
Що там з аппеляцією? Точно буде?
Додано: Пон 16 гру, 2019 22:21
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Прочитал в целом решение суда по делу № 910/11298/16.
В целом, ситуацию я понял следующим образом:
Фагор и Плеяда выкупили долговые обязательства у банка Михайловский. Договір факторингу № 1905 від 19.05.2016 (Фагор) и Договір факторингу № 1 від 20.05.2016 (Плеяда).
Хозяйственный суд Украины признал законность этих договоренностей. Цитирую:
"Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» залишити без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/16 - без змін."
Причина - банк Михайловский не предоставил подтверждающие документы на требование Суда, которые могли бы доказать незаконность данных сделок.
Я правильно понял? Поправьте, пожалуйста, если что.
Додано: Пон 16 гру, 2019 22:29
Правильно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 17 гру, 2019 00:04
То вже касація...чи буде - залежить від Михалича...він поки що програє 2:0.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 00:07
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Аргументи Михалича Суд врахував недостатніми щоб занікчемити відступлення кредитного портфеля Плеяді і Фагору.
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