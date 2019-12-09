Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку. Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv
классная формулировка, - решение может быть законным или незаконным, т.е. из за того что Фонд направляет кошты на ̶п̶о̶к̶у̶п̶к̶у̶ ̶с̶е̶б̶е̶ ̶я̶г̶у̶а̶р̶о̶в̶,̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶е̶н̶и̶е̶ ̶о̶т̶к̶а̶т̶о̶в̶ ̶з̶а̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶н̶о̶е̶ ̶з̶а̶ ̶к̶о̶п̶е̶й̶к̶и̶ ̶и̶м̶у̶щ̶е̶с̶т̶в̶о̶ ̶б̶а̶н̶к̶о̶в̶ ̶и̶ ̶т̶.̶п̶.̶ задоволення вымог кредиторов, то суд должен типа незаконное решение администратора признать законным? потрясающая логика ... если администратор принял законное решение - то оно законно, если незаконное, то оно незаконно независимо куда Фонд планирует направлять кошты.
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Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку. Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv
классная формулировка, - решение может быть законным или незаконным, т.е. из за того что Фонд направляет кошты на ̶п̶о̶к̶у̶п̶к̶у̶ ̶с̶е̶б̶е̶ ̶я̶г̶у̶а̶р̶о̶в̶,̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶е̶н̶и̶е̶ ̶о̶т̶к̶а̶т̶о̶в̶ ̶з̶а̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶н̶о̶е̶ ̶з̶а̶ ̶к̶о̶п̶е̶й̶к̶и̶ ̶и̶м̶у̶щ̶е̶с̶т̶в̶о̶ ̶б̶а̶н̶к̶о̶в̶ ̶и̶ ̶т̶.̶п̶.̶ задоволення вымог кредиторов, то суд должен типа незаконное решение администратора признать законным? потрясающая логика ... если администратор принял законное решение - то оно законно, если незаконное, то оно незаконно независимо куда Фонд планирует направлять кошты.
Розбійники!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку. Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv
Тобто якщо Фагор виграє ,то вже суд закінчиться і можна просити 50% знижку на виплату
Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку. Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv
Тобто якщо Фагор виграє ,то вже суд закінчиться і можна просити 50% знижку на виплату
да, дело идет к развязке ) но раз уже Фонд пишет такую чушь как "брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку", то правовыз позиций там уже нету - типа давить тока на слезу )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку. Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv
Тобто якщо Фагор виграє ,то вже суд закінчиться і можна просити 50% знижку на виплату
Ще є адміністративний Суд по нікчемленню факторингу від Волкова. І господарський в касації з більш сильнішою позицією від Плеяди і Фагора. Адміністративний Суд по нікчемленню від Іраклієнка закінчився нічим...справу прикрили в Верховному Суді.
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