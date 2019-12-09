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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5459546054615462

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:09

  Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку.
Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv


классная формулировка, - решение может быть законным или незаконным, т.е. из за того что Фонд направляет кошты на ̶п̶о̶к̶у̶п̶к̶у̶ ̶с̶е̶б̶е̶ ̶я̶г̶у̶а̶р̶о̶в̶,̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶е̶н̶и̶е̶ ̶о̶т̶к̶а̶т̶о̶в̶ ̶з̶а̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶н̶о̶е̶ ̶з̶а̶ ̶к̶о̶п̶е̶й̶к̶и̶ ̶и̶м̶у̶щ̶е̶с̶т̶в̶о̶ ̶б̶а̶н̶к̶о̶в̶ ̶и̶ ̶т̶.̶п̶.̶ задоволення вымог кредиторов, то суд должен типа незаконное решение администратора признать законным? потрясающая логика ... если администратор принял законное решение - то оно законно, если незаконное, то оно незаконно независимо куда Фонд планирует направлять кошты.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:58

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку.
Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv


классная формулировка, - решение может быть законным или незаконным, т.е. из за того что Фонд направляет кошты на ̶п̶о̶к̶у̶п̶к̶у̶ ̶с̶е̶б̶е̶ ̶я̶г̶у̶а̶р̶о̶в̶,̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶е̶н̶и̶е̶ ̶о̶т̶к̶а̶т̶о̶в̶ ̶з̶а̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶н̶о̶е̶ ̶з̶а̶ ̶к̶о̶п̶е̶й̶к̶и̶ ̶и̶м̶у̶щ̶е̶с̶т̶в̶о̶ ̶б̶а̶н̶к̶о̶в̶ ̶и̶ ̶т̶.̶п̶.̶ задоволення вымог кредиторов, то суд должен типа незаконное решение администратора признать законным? потрясающая логика ... если администратор принял законное решение - то оно законно, если незаконное, то оно незаконно независимо куда Фонд планирует направлять кошты.

Розбійники! :)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:41

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Во всей этой ситуации не могу понять одного - какое отношение ко всей этой ситуации имеет Фонд?

Михайловский выдавал кредиты - здесь понятно, Плеяда и Фагор выкупили долговые обязательства (оферты, если правильно понимаю). Каким образом здесь Фонд?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 22:06

  sergiylfc написав:Во всей этой ситуации не могу понять одного - какое отношение ко всей этой ситуации имеет Фонд?

Михайловский выдавал кредиты - здесь понятно, Плеяда и Фагор выкупили долговые обязательства (оферты, если правильно понимаю). Каким образом здесь Фонд?


Банк, в который вводится ВА - переходит под деребан ОПГ "ФГВФЛ".
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:23

  Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку.
Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv


Тобто якщо Фагор виграє ,то вже суд закінчиться і можна просити 50% знижку на виплату :D
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 01:51

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку.
Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv


Тобто якщо Фагор виграє ,то вже суд закінчиться і можна просити 50% знижку на виплату :D


да, дело идет к развязке )
но раз уже Фонд пишет такую чушь как "брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку", то правовыз позиций там уже нету - типа давить тока на слезу )
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 06:59

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фонд сподівається на справедливе рішення Верховного суду та закликає суддів при розгляді касаційної скарги у справі щодо відступлення права вимоги на частину кредитного портфелю ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», брати до уваги, що кошти, отримані в рахунок погашення заборгованості від позичальників, спрямовуються Фондом виключно на задоволення вимог кредиторів банку.
Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ychalnykiv


Тобто якщо Фагор виграє ,то вже суд закінчиться і можна просити 50% знижку на виплату :D

Ще є адміністративний Суд по нікчемленню факторингу від Волкова.
І господарський в касації з більш сильнішою позицією від Плеяди і Фагора.
Адміністративний Суд по нікчемленню від Іраклієнка закінчився нічим...справу прикрили в Верховному Суді.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Відмазуватися Верховним судом? Коли апеляція?

Договір на вайбер не підтверджує що оригінал договора саме у Фагора.
Це вже касація не апеляція ...з винесенням Постанови Верховного Суду.
Після цього юристи Фагора мають обгрунтувати чому вони пропустили терміни загальної позивної давності на прикладі хоча б однієї справи в Суді знову ж таки з винесенням Постанови Верховного Суду. Якщо це їм вдасться тоді звернення відносно кожного імярека в Суд з позивними вимогами про повернення кредитів.
Ось таке моє наївне бачення...нехай більш досвідчені форумчани поправлять.

У мене був картка Ельдорадо з кредитним лімітом.
Від чого відраховується загальна позивна давність ?
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Философ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:47

  Философ написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Відмазуватися Верховним судом? Коли апеляція?

Договір на вайбер не підтверджує що оригінал договора саме у Фагора.
Це вже касація не апеляція ...з винесенням Постанови Верховного Суду.
Після цього юристи Фагора мають обгрунтувати чому вони пропустили терміни загальної позивної давності на прикладі хоча б однієї справи в Суді знову ж таки з винесенням Постанови Верховного Суду. Якщо це їм вдасться тоді звернення відносно кожного імярека в Суд з позивними вимогами про повернення кредитів.
Ось таке моє наївне бачення...нехай більш досвідчені форумчани поправлять.

У мене був картка Ельдорадо з кредитним лімітом.
Від чого відраховується загальна позивна давність ?

с последнего подтвержденного кредитором уведомления или требования об оплате долга.
например - уведомления о вручении вам письма, или выписка со счета о вашем последнем погашении. грубо говоря, в теории - если вы не получали никаких писем с уведомлением и не расписывались в их получении, то срок исковой давности начинается с последней вашей оплаты по кредиту, или с момента, когда уполномоченный фонда докажет документально, что он узнал о вашем долге, тоесть не более месяца с ввода ва
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