Философ написав: У мене був картка Ельдорадо з кредитним лімітом.

Від чого відраховується загальна позивна давність ? У мене був картка Ельдорадо з кредитним лімітом.Від чого відраховується загальна позивна давність ?

Це питання непросте.Тут важливою буде правова позиція судів в яких сторона судового позову буде посилатися на загальну позивну давність і приводити свої підстави.Інша сторона буде приводити свої аргументи. І Суд буде вирішувати.При цьому ріщення першої інстанції може скасувати апеляційний суд повністю або вякійсь частині. А в касації Верховний Суд може постановити абсолютно своє рішення яке і буде дороговказом для всіх аналогічних судових справ.Ось наприклад.В ДКБО МИхалича напевне була записана позивна давність наприклад 10 років.При підписанні акцепту з МИхаличем Ви визнавали що ознайомились з ДКБО. Отже Ви домовилися з банкою про 10 років позивної давності.Але при підписанні цидул з Михаличем ніхто в відділенні з ДКБО не знайомив.Якщо Суд визнає те що клієнт не ознайомлювався з ДКБО то і позивна давність 10 років є незаконна.Суд взагалі може визнати що ДКБО михалича є запис на плоті і не є доказом і т. п. Тут судової казуїстики непочатий край.А якщо на кону 680 млн грн з % що наросли за більше ніж 3 роки то Фагор і Плеяда будуть боротися за ці грошенята як лев.Попереду нас чекає багато цікавого.