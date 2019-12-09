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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5460546154625463

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Философ написав:У мене був картка Ельдорадо з кредитним лімітом.
Від чого відраховується загальна позивна давність ?

Це питання непросте.
Тут важливою буде правова позиція судів в яких сторона судового позову буде посилатися на загальну позивну давність і приводити свої підстави.
Інша сторона буде приводити свої аргументи. І Суд буде вирішувати.
При цьому ріщення першої інстанції може скасувати апеляційний суд повністю або вякійсь частині. А в касації Верховний Суд може постановити абсолютно своє рішення яке і буде дороговказом для всіх аналогічних судових справ.
Ось наприклад.
В ДКБО МИхалича напевне була записана позивна давність наприклад 10 років.
При підписанні акцепту з МИхаличем Ви визнавали що ознайомились з ДКБО. Отже Ви домовилися з банкою про 10 років позивної давності.
Але при підписанні цидул з Михаличем ніхто в відділенні з ДКБО не знайомив.
Якщо Суд визнає те що клієнт не ознайомлювався з ДКБО то і позивна давність 10 років є незаконна.
Суд взагалі може визнати що ДКБО михалича є запис на плоті і не є доказом і т. п. Тут судової казуїстики непочатий край.
А якщо на кону 680 млн грн з % що наросли за більше ніж 3 роки то Фагор і Плеяда будуть боротися за ці грошенята як лев.
Попереду нас чекає багато цікавого.

Пусть эти деньги станут им поперек горла .
Чтобы эти сцуки сдохли .
Эти разборки длятся уже четвертый год .
Чем больше людей будут знать про эту историю , тем меньше будет желающих брать кредиты .
Пусть горят в аду мрази .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:22

  ALEX66 написав:Чем больше людей будут знать про эту историю , тем меньше будет желающих брать кредиты

Навпаки....Брав, беру і братиму й надалі... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:29

Любите ходить по граблям ?
Ну не все такие любители .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:54

  ALEX66 написав:Любите ходить по граблям ?
Ну не все такие любители .

Які граблі? Кредит є кредит. Є позичальник і позикодавець. Є умови договору. Якщо є претензії в якоїсь зі сторін по виконанню умов договору, то претензіянт звертається до суду. Не звертається, то претензій немає. Порушеннь умов договору немає. Все інше - погрози, залякувння - карна стаття. Термін позовної давності сплинув - після бійки кулаками не машуть. Змирися і не дерися! :) Шкура ведмедя поділена так як поділена на момент. Крапка. :)

П.С. Мораль сєй басні такова: не треба бути дюже хитрожопим і всіх за лохів тримати! Вчитися размовляти ввічливо і з повагою. 8) Ось тобі наука, телепню! Не буди лихо, допоки воно тихо! :P МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:21

  Stringer написав:с последнего подтвержденного кредитором уведомления или требования об оплате долга.
например - уведомления о вручении вам письма, или выписка со счета о вашем последнем погашении. грубо говоря, в теории - если вы не получали никаких писем с уведомлением и не расписывались в их получении, то срок исковой давности начинается с последней вашей оплаты по кредиту, или с момента, когда уполномоченный фонда докажет документально, что он узнал о вашем долге, тоесть не более месяца с ввода ва

Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:59

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Bosstone написав:Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?

Або дня закінчення кредитного договору.
Для кредитних карток договір був безстроковий. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?

Або дня закінчення кредитного договору.
Для кредитних карток договір був безстроковий. :)

Довідка про умови кредитування визначає строк кредиту - 5 років. Такий самий і строк дії платіжної картки, згідно з Тарифами.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?

Або дня закінчення кредитного договору.
Для кредитних карток договір був безстроковий. :)

Неправда , срок договора был 2 года с момента заключения .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:33

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?

Або дня закінчення кредитного договору.
Для кредитних карток договір був безстроковий. :)

Довідка про умови кредитування визначає строк кредиту - 5 років. Такий самий і строк дії платіжної картки, згідно з Тарифами.

Возможно на разные карты были и разные сроки действия договоров . У меня был на 2 года .
ALEX66
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