Философ написав:У мене був картка Ельдорадо з кредитним лімітом. Від чого відраховується загальна позивна давність ?
Це питання непросте. Тут важливою буде правова позиція судів в яких сторона судового позову буде посилатися на загальну позивну давність і приводити свої підстави. Інша сторона буде приводити свої аргументи. І Суд буде вирішувати. При цьому ріщення першої інстанції може скасувати апеляційний суд повністю або вякійсь частині. А в касації Верховний Суд може постановити абсолютно своє рішення яке і буде дороговказом для всіх аналогічних судових справ. Ось наприклад. В ДКБО МИхалича напевне була записана позивна давність наприклад 10 років. При підписанні акцепту з МИхаличем Ви визнавали що ознайомились з ДКБО. Отже Ви домовилися з банкою про 10 років позивної давності. Але при підписанні цидул з Михаличем ніхто в відділенні з ДКБО не знайомив. Якщо Суд визнає те що клієнт не ознайомлювався з ДКБО то і позивна давність 10 років є незаконна. Суд взагалі може визнати що ДКБО михалича є запис на плоті і не є доказом і т. п. Тут судової казуїстики непочатий край. А якщо на кону 680 млн грн з % що наросли за більше ніж 3 роки то Фагор і Плеяда будуть боротися за ці грошенята як лев. Попереду нас чекає багато цікавого.
Пусть эти деньги станут им поперек горла . Чтобы эти сцуки сдохли . Эти разборки длятся уже четвертый год . Чем больше людей будут знать про эту историю , тем меньше будет желающих брать кредиты . Пусть горят в аду мрази .
ALEX66 написав:Чем больше людей будут знать про эту историю , тем меньше будет желающих брать кредиты
Навпаки....Брав, беру і братиму й надалі...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ALEX66 написав:Любите ходить по граблям ? Ну не все такие любители .
Які граблі? Кредит є кредит. Є позичальник і позикодавець. Є умови договору. Якщо є претензії в якоїсь зі сторін по виконанню умов договору, то претензіянт звертається до суду. Не звертається, то претензій немає. Порушеннь умов договору немає. Все інше - погрози, залякувння - карна стаття. Термін позовної давності сплинув - після бійки кулаками не машуть. Змирися і не дерися! Шкура ведмедя поділена так як поділена на момент. Крапка.
П.С. Мораль сєй басні такова: не треба бути дюже хитрожопим і всіх за лохів тримати! Вчитися размовляти ввічливо і з повагою. Ось тобі наука, телепню! Не буди лихо, допоки воно тихо! МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Stringer написав:с последнего подтвержденного кредитором уведомления или требования об оплате долга. например - уведомления о вручении вам письма, или выписка со счета о вашем последнем погашении. грубо говоря, в теории - если вы не получали никаких писем с уведомлением и не расписывались в их получении, то срок исковой давности начинается с последней вашей оплаты по кредиту, или с момента, когда уполномоченный фонда докажет документально, что он узнал о вашем долге, тоесть не более месяца с ввода ва
Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?
Bosstone написав:Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?
Або дня закінчення кредитного договору. Для кредитних карток договір був безстроковий.
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Философ написав:У мене був картка Ельдорадо з кредитним лімітом. Від чого відраховується загальна позивна давність ?
Це питання непросте. Тут важливою буде правова позиція судів в яких сторона судового позову буде посилатися на загальну позивну давність і приводити свої підстави. Інша сторона буде приводити свої аргументи. І Суд буде вирішувати. При цьому ріщення першої інстанції може скасувати апеляційний суд повністю або вякійсь частині. А в касації Верховний Суд може постановити абсолютно своє рішення яке і буде дороговказом для всіх аналогічних судових справ. Ось наприклад. В ДКБО МИхалича напевне була записана позивна давність наприклад 10 років. При підписанні акцепту з МИхаличем Ви визнавали що ознайомились з ДКБО. Отже Ви домовилися з банкою про 10 років позивної давності. Але при підписанні цидул з Михаличем ніхто в відділенні з ДКБО не знайомив. Якщо Суд визнає те що клієнт не ознайомлювався з ДКБО то і позивна давність 10 років є незаконна. Суд взагалі може визнати що ДКБО михалича є запис на плоті і не є доказом і т. п. Тут судової казуїстики непочатий край. А якщо на кону 680 млн грн з % що наросли за більше ніж 3 роки то Фагор і Плеяда будуть боротися за ці грошенята як лев. Попереду нас чекає багато цікавого.
Чушь полнейшая! 3 года. Срок может быть увеличен только при письменной договоренности сторон