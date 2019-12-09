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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5461546254635464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 06:02

  Bosstone написав:
  Stringer написав:с последнего подтвержденного кредитором уведомления или требования об оплате долга.
например - уведомления о вручении вам письма, или выписка со счета о вашем последнем погашении. грубо говоря, в теории - если вы не получали никаких писем с уведомлением и не расписывались в их получении, то срок исковой давности начинается с последней вашей оплаты по кредиту, или с момента, когда уполномоченный фонда докажет документально, что он узнал о вашем долге, тоесть не более месяца с ввода ва

Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?

Как к ложному.
Пластик не имеет никакого отношения к вашему обязательству по кредиту
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 06:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?

Або дня закінчення кредитного договору.
Для кредитних карток договір був безстроковий. :)

ст 261 ГК Украины:
Начало течения исковой давности
1. Течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило...
И читайте дальше всю статью - там доступно изложено, даже для не юриста
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:58

Кто-нибудь знает, чем закончилось заседание 24 числа по кассации Экосипана? Нигде не могу найти ухвалу!
Справа 826/15961/16
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:41

  asti написав:Кто-нибудь знает, чем закончилось заседание 24 числа по кассации Экосипана? Нигде не могу найти ухвалу!
Справа 826/15961/16

Геть забув. Це по незаконному вводі ТА в Михалича?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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