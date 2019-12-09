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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 25 гру, 2019 06:02
Bosstone написав: Stringer написав:
с последнего подтвержденного кредитором уведомления или требования об оплате долга.
например - уведомления о вручении вам письма, или выписка со счета о вашем последнем погашении. грубо говоря, в теории - если вы не получали никаких писем с уведомлением и не расписывались в их получении, то срок исковой давности начинается с последней вашей оплаты по кредиту, или с момента, когда уполномоченный фонда докажет документально, что он узнал о вашем долге, тоесть не более месяца с ввода ва
Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?
Как к ложному.
Пластик не имеет никакого отношения к вашему обязательству по кредиту
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Додано: Сер 25 гру, 2019 06:05
Квесторе_поверніться написав: Bosstone написав:
Как Вы относитесь к мнению, что СИД начинается со дня окончания срока действия карты?
Або дня закінчення кредитного договору.
Для кредитних карток договір був безстроковий.
ст 261 ГК Украины:
Начало течения исковой давности
1. Течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило...
И читайте дальше всю статью - там доступно изложено, даже для не юриста
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:58
Кто-нибудь знает, чем закончилось заседание 24 числа по кассации Экосипана? Нигде не могу найти ухвалу!
Справа 826/15961/16
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:41
asti написав:
Кто-нибудь знает, чем закончилось заседание 24 числа по кассации Экосипана? Нигде не могу найти ухвалу!
Справа 826/15961/16
Геть забув. Це по незаконному вводі ТА в Михалича?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:55
Саме так...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 26 гру, 2019 21:45
От Фагора письмо пришло о сумме долга в размере 28 с копейками тысяч. И завтра я могу оплатить ровно половину от суммы - 14 тысяч с копейками)
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sergiylfc
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:01
sergiylfc написав:
От Фагора письмо пришло о сумме долга в размере 28 с копейками тысяч. И завтра я могу оплатить ровно половину от суммы - 14 тысяч с копейками)
Решайтесь!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:02
sergiylfc написав:
От Фагора письмо пришло о сумме долга в размере 28 с копейками тысяч. И завтра я могу оплатить ровно половину от суммы - 14 тысяч с копейками)
А деталі?
Про отримання листа підписались?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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