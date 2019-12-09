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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:02
sergiylfc написав:
От Фагора письмо пришло о сумме долга в размере 28 с копейками тысяч. И завтра я могу оплатить ровно половину от суммы - 14 тысяч с копейками)
Тоесть, если Вы им 14 штук оплатите, 14 простят ?
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:07
Философ написав: sergiylfc написав:
От Фагора письмо пришло о сумме долга в размере 28 с копейками тысяч. И завтра я могу оплатить ровно половину от суммы - 14 тысяч с копейками)
Тоесть, если Вы им 14 штук оплатите, 14 простят ?
Агаа, и это при том, шо в мае 16го клиент был должен около 10К ))
... делайте хоть что-нибудь!
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