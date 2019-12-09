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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5462546354645465

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:02

  sergiylfc написав:От Фагора письмо пришло о сумме долга в размере 28 с копейками тысяч. И завтра я могу оплатить ровно половину от суммы - 14 тысяч с копейками)


Тоесть, если Вы им 14 штук оплатите, 14 простят ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:07

  Философ написав:
  sergiylfc написав:От Фагора письмо пришло о сумме долга в размере 28 с копейками тысяч. И завтра я могу оплатить ровно половину от суммы - 14 тысяч с копейками)


Тоесть, если Вы им 14 штук оплатите, 14 простят ?

Агаа, и это при том, шо в мае 16го клиент был должен около 10К ))
... делайте хоть что-нибудь!
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