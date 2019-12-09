Тоесть, если Вы им 14 штук оплатите, 14 простят ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:02
Тоесть, если Вы им 14 штук оплатите, 14 простят ?
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:07
Агаа, и это при том, шо в мае 16го клиент был должен около 10К ))
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:22
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Верховный суд 24 декабря в деле № 826/15 961/16 подтвердил законность решения Нацбанка по выводу с рынка неплатежеспособного банка Михайловский, сообщили в НБУ.
Так, кассационная жалоба ООО Экосипан оставлена судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 7 августа 2017 года, в соответствии с которой акционеру банка было отказано в удовлетворении исковых требований, оставлено без изменений.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:30
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:29
Философ Да, супер предложение из серии "Только сегодня, только для вас")
Вообще, учитывая, что из тех 8 тысяч, я какую-то часть выплатил, ориентировочно, не меньше половины, то тем более нет желания платить. И узнал о закрытии банка Михайловский я как раз в тот день, когда приехал им платить в кассу, увидев на двери листик А4 с сообщением о временном закрытии банка.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:42
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Кстати, а как можно посмотреть выписку по кредиту, когда и сколько я платил? В УБКИ такой информации я не нашел, Михайловский на звонки не отвечает.
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