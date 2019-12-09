|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:33
sergiylfc написав:
Кстати, а как можно посмотреть выписку по кредиту, когда и сколько я платил? В УБКИ такой информации я не нашел, Михайловский на звонки не отвечает.
А историю заказать не?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2236
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48420
|24650997
|
|
|8248
|1496834
|
Пон 09 гру, 2019 16:05
tk86
|
|11254
|2630310
|
|