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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:33
sergiylfc написав:
Кстати, а как можно посмотреть выписку по кредиту, когда и сколько я платил? В УБКИ такой информации я не нашел, Михайловский на звонки не отвечает.
А историю заказать не?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:13
Философ написав: sergiylfc написав:
Кстати, а как можно посмотреть выписку по кредиту, когда и сколько я платил? В УБКИ такой информации я не нашел, Михайловский на звонки не отвечает.
На Ваше прохання Фагор надішле без проблем...
І про рух коштів по рахунку після 19 травня року 2016?
І якщо платьожики Михаличу йшли?
І про платежі на рахунки третіх контор які Фагор підставляв в призначення платежу?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:30
Квесторе_поверніться Не буду я платить 14 тысяч, это уж точно.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:32
Философ, Кредитную в УБКИ? Так я заказал, но не нашел там нужной мне информации, спросил в чате, мне ответили, что это нужно узнавать у самого Михайловского или Фонда, но Миха не отвечает, только мелодия в телефоне играет, а Фонд опять таки направляет к Михе.
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