А историю заказать не?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:33
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:13
І про рух коштів по рахунку після 19 травня року 2016?
І якщо платьожики Михаличу йшли?
І про платежі на рахунки третіх контор які Фагор підставляв в призначення платежу?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:32
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Философ, Кредитную в УБКИ? Так я заказал, но не нашел там нужной мне информации, спросил в чате, мне ответили, что это нужно узнавать у самого Михайловского или Фонда, но Миха не отвечает, только мелодия в телефоне играет, а Фонд опять таки направляет к Михе.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:39
Ок. І яка дальнійша тактика дій?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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