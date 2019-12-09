А историю заказать не?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:33
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:13
І про рух коштів по рахунку після 19 травня року 2016?
І якщо платьожики Михаличу йшли?
І про платежі на рахунки третіх контор які Фагор підставляв в призначення платежу?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:32
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Философ, Кредитную в УБКИ? Так я заказал, но не нашел там нужной мне информации, спросил в чате, мне ответили, что это нужно узнавать у самого Михайловского или Фонда, но Миха не отвечает, только мелодия в телефоне играет, а Фонд опять таки направляет к Михе.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:39
Ок. І яка дальнійша тактика дій?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:56
Квесторе_поверніться Напишу письмо в Миху, если до конца следующего месяца не ответят, буду связываться с Фагором, требовать выписку по кредиту, взятому у Михи (вопрос только, смогут ли они предоставить данную информацию). Скажу, что могу выплатить оставшуюся сумму долга - остальное - простите.
Здесь же еще вопрос в чем - на днях смотрел вебинар одного адвоката, известного, думаю, многим. Так вот, что он говорит - Михайловский не мог начислять проценты на кредит, так как произошла переступка кредитов Плеяде, а затем и Фагору.
У Фагора в свою очередь в 2017 году закончилась лицензия, и соответственно, они не являются финансовой компанией, а следовательно, не могут начислять пеню, проценты и комиссию за обслуживание.
Я писал в начале еще, когда зарегистрировался, что я даже согласен заплатить сумму, которая осталась - те 3 тысячи, 4, даже 5. Но платить какие-то проценты, которые фактически начислены незаконно, я не буду.
Если постараться, можно даже поговорить о сроке исковой давности, но здесь уж слишком много заморочек.
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:03
sergiylfc
Если вы готовы заплатить сейчас, то что мешало сделать это давным-давно?
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:07
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
И да, касательно УБКИ. Меня это вообще не волнует, моя кредитная история, может кому пригодится.
Миха не может передавать какую-либо информацию, так как в банке введена ВА, а Фагор не является финансовой компанией из-за окончания лицензии. Т.е., что Миха, что Фагор не имеют право передавать в УБКИ какую-либо информацию, а сумма в УБКИ все увеличивается и увеличивается.
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:09
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