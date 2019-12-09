Додано: Нед 29 гру, 2019 21:56

Квесторе_поверніться Напишу письмо в Миху, если до конца следующего месяца не ответят, буду связываться с Фагором, требовать выписку по кредиту, взятому у Михи (вопрос только, смогут ли они предоставить данную информацию). Скажу, что могу выплатить оставшуюся сумму долга - остальное - простите.



Здесь же еще вопрос в чем - на днях смотрел вебинар одного адвоката, известного, думаю, многим. Так вот, что он говорит - Михайловский не мог начислять проценты на кредит, так как произошла переступка кредитов Плеяде, а затем и Фагору.



У Фагора в свою очередь в 2017 году закончилась лицензия, и соответственно, они не являются финансовой компанией, а следовательно, не могут начислять пеню, проценты и комиссию за обслуживание.



Я писал в начале еще, когда зарегистрировался, что я даже согласен заплатить сумму, которая осталась - те 3 тысячи, 4, даже 5. Но платить какие-то проценты, которые фактически начислены незаконно, я не буду.



Если постараться, можно даже поговорить о сроке исковой давности, но здесь уж слишком много заморочек.