RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5463546454655466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:33

  sergiylfc написав:Кстати, а как можно посмотреть выписку по кредиту, когда и сколько я платил? В УБКИ такой информации я не нашел, Михайловский на звонки не отвечает.
А историю заказать не?
otg
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 14.08.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:13

  Философ написав:
  sergiylfc написав:Кстати, а как можно посмотреть выписку по кредиту, когда и сколько я платил? В УБКИ такой информации я не нашел, Михайловский на звонки не отвечает.


На Ваше прохання Фагор надішле без проблем...

І про рух коштів по рахунку після 19 травня року 2016?
І якщо платьожики Михаличу йшли?
І про платежі на рахунки третіх контор які Фагор підставляв в призначення платежу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31103
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:30

Квесторе_поверніться Не буду я платить 14 тысяч, это уж точно.
sergiylfc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 09.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:32

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Философ, Кредитную в УБКИ? Так я заказал, но не нашел там нужной мне информации, спросил в чате, мне ответили, что это нужно узнавать у самого Михайловского или Фонда, но Миха не отвечает, только мелодия в телефоне играет, а Фонд опять таки направляет к Михе.
sergiylfc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 09.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:39

  sergiylfc написав:Квесторе_поверніться Не буду я платить 14 тысяч, это уж точно.

Ок. І яка дальнійша тактика дій?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31103
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:56

Квесторе_поверніться Напишу письмо в Миху, если до конца следующего месяца не ответят, буду связываться с Фагором, требовать выписку по кредиту, взятому у Михи (вопрос только, смогут ли они предоставить данную информацию). Скажу, что могу выплатить оставшуюся сумму долга - остальное - простите.

Здесь же еще вопрос в чем - на днях смотрел вебинар одного адвоката, известного, думаю, многим. Так вот, что он говорит - Михайловский не мог начислять проценты на кредит, так как произошла переступка кредитов Плеяде, а затем и Фагору.

У Фагора в свою очередь в 2017 году закончилась лицензия, и соответственно, они не являются финансовой компанией, а следовательно, не могут начислять пеню, проценты и комиссию за обслуживание.

Я писал в начале еще, когда зарегистрировался, что я даже согласен заплатить сумму, которая осталась - те 3 тысячи, 4, даже 5. Но платить какие-то проценты, которые фактически начислены незаконно, я не буду.

Если постараться, можно даже поговорить о сроке исковой давности, но здесь уж слишком много заморочек.
sergiylfc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 09.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:03

sergiylfc
Если вы готовы заплатить сейчас, то что мешало сделать это давным-давно?
Vorlon
 
Повідомлень: 7632
З нами з: 14.06.13
Подякував: 376 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:07

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

И да, касательно УБКИ. Меня это вообще не волнует, моя кредитная история, может кому пригодится.

Миха не может передавать какую-либо информацию, так как в банке введена ВА, а Фагор не является финансовой компанией из-за окончания лицензии. Т.е., что Миха, что Фагор не имеют право передавать в УБКИ какую-либо информацию, а сумма в УБКИ все увеличивается и увеличивается.
sergiylfc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 09.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:09

  sergiylfc написав:Миха не может передавать какую-либо информацию, так как в банке введена ВА

Серьёзно? Сами придумали? С каких пор ВА мешает передаче данных в БКИ?
У меня во всех трёх БКИ долг равен нулю (кредит закрыт). И для меня это было крайне важно!
Vorlon
 
Повідомлень: 7632
З нами з: 14.06.13
Подякував: 376 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5463546454655466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4841, 4842, 4843
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48421 24651631
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 23:23
diplomnet
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 823, 824, 825
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8248 1496882
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 16:05
tk86
Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124, 1125, 1126
Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07
11254 2630370
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 23:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80199)
29.12.2019 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.