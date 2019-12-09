|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:33
А шо Андрущак сказал на платном вебинаре 24.12 ? Кто-то слушал его?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 гру, 2019 23:38
demichh написав:
А шо Андрущак сказал на платном вебинаре 24.12 ? Кто-то слушал его?
Сказал, что решение по Экосипану мало касается заёмщиков Михи//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 00:00
Со слов Сергея, Миха проиграл суд, поэтому он не может быть источником информации, так как он проиграл суд, и не может быть получателем средств, и проценты начислять также не может. В связи с этим, Миха должен обратиться в УБКИ и подать запрос на удаление кредитной истории.
Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов. Кредиты, как писал выше, Фагор не может выдавать, так как не является финансовой компанией.
-
sergiylfc
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 09.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 00:05
sergiylfc написав:
Миха не может передавать какую-либо информацию, так как в банке введена ВА
Так что здесь я ошибся, извиняюсь.
-
sergiylfc
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 09.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48421
|24651699
|
|
|8248
|1496897
|
Пон 09 гру, 2019 16:05
tk86
|
|11254
|2630382
|
|