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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5464546554665467

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:33

А шо Андрущак сказал на платном вебинаре 24.12 ? Кто-то слушал его?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:38

  demichh написав:А шо Андрущак сказал на платном вебинаре 24.12 ? Кто-то слушал его?
Сказал, что решение по Экосипану мало касается заёмщиков Михи//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:00

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Со слов Сергея, Миха проиграл суд, поэтому он не может быть источником информации, так как он проиграл суд, и не может быть получателем средств, и проценты начислять также не может. В связи с этим, Миха должен обратиться в УБКИ и подать запрос на удаление кредитной истории.

Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов. Кредиты, как писал выше, Фагор не может выдавать, так как не является финансовой компанией.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:05

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  sergiylfc написав:Миха не может передавать какую-либо информацию, так как в банке введена ВА

Так что здесь я ошибся, извиняюсь.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:44

  asti написав:
  demichh написав:А шо Андрущак сказал на платном вебинаре 24.12 ? Кто-то слушал его?
Сказал, что решение по Экосипану мало касается заёмщиков Михи//)

Решение по Экосипану имеет большое значение во всей этой эпопее с банком .
Верховный суд окончательно признал правоту введения в банк ВА .
Верховный суд на стороне НБУ и ФГВФО , а не Палисчука с его Экосипаном , плеядой и факгором . А главной причиной введения ВА и была попытка украсть кредитный портфель физ. лиц .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:52

  sergiylfc написав:Со слов Сергея, Миха проиграл суд, поэтому он не может быть источником информации, так как он проиграл суд, и не может быть получателем средств, и проценты начислять также не может. В связи с этим, Миха должен обратиться в УБКИ и подать запрос на удаление кредитной истории.

Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов. Кредиты, как писал выше, Фагор не может выдавать, так как не является финансовой компанией.

Ваш адвокат - манипулятор , перекручивает действительность .
Миха , НБУ , ФГВФО - не проиграл суд ( Апелляционный хозяйственный ), решение суда не вступило в законную силу , т.к. подана кассация в Верховный суд .
Вот когда Верховный суд примет решение по кассации , тогда можно будет о чем-то говорить .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:57

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  sergiylfc написав:Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов.
Михалич УБКІ юзає...а кредити не може видавати.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:03

  ALEX66 написав:
  sergiylfc написав:Со слов Сергея, Миха проиграл суд, поэтому он не может быть источником информации, так как он проиграл суд, и не может быть получателем средств, и проценты начислять также не может. В связи с этим, Миха должен обратиться в УБКИ и подать запрос на удаление кредитной истории.

Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов. Кредиты, как писал выше, Фагор не может выдавать, так как не является финансовой компанией.

Ваш адвокат - манипулятор , перекручивает действительность .
Миха , НБУ , ФГВФО - не проиграл суд ( Апелляционный хозяйственный ), решение суда не вступило в законную силу , т.к. подана кассация в Верховный суд .
Вот когда Верховный суд примет решение по кассации , тогда можно будет о чем-то говорить .

Можливо там в майбутньому часі говорилось...якщо Михалич остаточно програє Суд.
І в кожного юриста є слабкі і сильні сторони в правовій позиції...і тільки час покаже чим завершиться спір Михалич і Фонд проти Плеяди і Фагора.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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