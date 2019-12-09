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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:33
А шо Андрущак сказал на платном вебинаре 24.12 ? Кто-то слушал его?
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demichh
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Додано: Нед 29 гру, 2019 23:38
demichh написав:
А шо Андрущак сказал на платном вебинаре 24.12 ? Кто-то слушал его?
Сказал, что решение по Экосипану мало касается заёмщиков Михи//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 30 гру, 2019 00:00
Со слов Сергея, Миха проиграл суд, поэтому он не может быть источником информации, так как он проиграл суд, и не может быть получателем средств, и проценты начислять также не может. В связи с этим, Миха должен обратиться в УБКИ и подать запрос на удаление кредитной истории.
Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов. Кредиты, как писал выше, Фагор не может выдавать, так как не является финансовой компанией.
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sergiylfc
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Додано: Пон 30 гру, 2019 00:05
sergiylfc написав:
Миха не может передавать какую-либо информацию, так как в банке введена ВА
Так что здесь я ошибся, извиняюсь.
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sergiylfc
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Додано: Пон 30 гру, 2019 21:44
asti написав: demichh написав:
А шо Андрущак сказал на платном вебинаре 24.12 ? Кто-то слушал его?
Сказал, что решение по Экосипану мало касается заёмщиков Михи//)
Решение по Экосипану имеет большое значение во всей этой эпопее с банком .
Верховный суд окончательно признал правоту введения в банк ВА .
Верховный суд на стороне НБУ и ФГВФО , а не Палисчука с его Экосипаном , плеядой и факгором . А главной причиной введения ВА и была попытка украсть кредитный портфель физ. лиц .
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ALEX66
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Додано: Пон 30 гру, 2019 21:52
sergiylfc написав:
Со слов Сергея, Миха проиграл суд, поэтому он не может быть источником информации, так как он проиграл суд, и не может быть получателем средств, и проценты начислять также не может. В связи с этим, Миха должен обратиться в УБКИ и подать запрос на удаление кредитной истории.
Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов. Кредиты, как писал выше, Фагор не может выдавать, так как не является финансовой компанией.
Ваш адвокат - манипулятор , перекручивает действительность .
Миха , НБУ , ФГВФО - не проиграл суд ( Апелляционный хозяйственный ), решение суда не вступило в законную силу , т.к. подана кассация в Верховный суд .
Вот когда Верховный суд примет решение по кассации , тогда можно будет о чем-то говорить .
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ALEX66
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Додано: Пон 30 гру, 2019 21:57
sergiylfc написав:
Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов.
Михалич УБКІ юзає...а кредити не може видавати.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:03
ALEX66 написав: sergiylfc написав:
Со слов Сергея, Миха проиграл суд, поэтому он не может быть источником информации, так как он проиграл суд, и не может быть получателем средств, и проценты начислять также не может. В связи с этим, Миха должен обратиться в УБКИ и подать запрос на удаление кредитной истории.
Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов. Кредиты, как писал выше, Фагор не может выдавать, так как не является финансовой компанией.
Ваш адвокат - манипулятор , перекручивает действительность .
Миха , НБУ , ФГВФО - не проиграл суд ( Апелляционный хозяйственный ), решение суда не вступило в законную силу , т.к. подана кассация в Верховный суд .
Вот когда Верховный суд примет решение по кассации , тогда можно будет о чем-то говорить .
Можливо там в майбутньому часі говорилось...якщо Михалич остаточно програє Суд.
І в кожного юриста є слабкі і сильні сторони в правовій позиції...і тільки час покаже чим завершиться спір Михалич і Фонд проти Плеяди і Фагора.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 08:54
Квесторе_поверніться написав: Философ написав: sergiylfc написав:
Кстати, а как можно посмотреть выписку по кредиту, когда и сколько я платил? В УБКИ такой информации я не нашел, Михайловский на звонки не отвечает.
На Ваше прохання Фагор надішле без проблем...
І про рух коштів по рахунку після 19 травня року 2016?
І якщо платьожики Михаличу йшли?
І про платежі на рахунки третіх контор які Фагор підставляв в призначення платежу?
Я тільки про себе можу відписатись.
1. Руху коштів після 19.05.16 у мене по даним Фагора нема.
2. Робив один платіж Михайличу у червні (символічний), даних по ньому у Фагора нема.
3. По третьому питання нічого не скажу, я крім одного символічного платежу Михайличу ні Фагору ні третім конторам не платив.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 08:58
sergiylfc написав:
Философ, Кредитную в УБКИ? Так я заказал, но не нашел там нужной мне информации, спросил в чате, мне ответили, что это нужно узнавать у самого Михайловского или Фонда, но Миха не отвечает, только мелодия в телефоне играет, а Фонд опять таки направляет к Михе.
Я не цікавився своєю кредитною в УБКИ.
Але враховуючи, що кредитного ліміту мені не наливають ні в Приваті, ні в А-банку, ні в Тазику, вона у мене погана.
Але не напружує, достатній ліміт у Альфи і в Приваті по кредитці дружини.
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