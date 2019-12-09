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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5465546654675468

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:13

Я правильно понимаю, что поигрыш Фонда по апелляции по решению http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86173993
уже точно ставит окончательную жирную точку во всей этой истории?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:18

  Философ написав:Але не напружує, достатній ліміт у Альфи і в Приваті по кредитці дружини.

Ну с таким пофигизмом вообще не понимаю, что вы здесь делаете ;)

Если вам всё равно - кредитка Альфы или ТАСа (самая ценная из всех), или примата, то дальнейшие комментарии излишни :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:43

  IMPRINTER написав:Я правильно понимаю, что поигрыш Фонда по апелляции по решению http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86173993
уже точно ставит окончательную жирную точку во всей этой истории?

В Верховному Суді...там буде крапка.
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