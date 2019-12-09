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sergiylfc написав:Со слов Сергея, Миха проиграл суд, поэтому он не может быть источником информации, так как он проиграл суд, и не может быть получателем средств, и проценты начислять также не может. В связи с этим, Миха должен обратиться в УБКИ и подать запрос на удаление кредитной истории.
Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов. Кредиты, как писал выше, Фагор не может выдавать, так как не является финансовой компанией.
Ваш адвокат - манипулятор , перекручивает действительность . Миха , НБУ , ФГВФО - не проиграл суд ( Апелляционный хозяйственный ), решение суда не вступило в законную силу , т.к. подана кассация в Верховный суд . Вот когда Верховный суд примет решение по кассации , тогда можно будет о чем-то говорить .
Та нет, это вы манипулируете и перекручиваете. Решение о незаконной никчемности вступило в силу. Подача кассационной жалобы не останавливает решение апелляции, кассационные жалобы вообще могут быть оставлены без рассмотрения без объяснения причин