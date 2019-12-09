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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5465546654675468

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:13

Я правильно понимаю, что поигрыш Фонда по апелляции по решению http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86173993
уже точно ставит окончательную жирную точку во всей этой истории?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:18

  Философ написав:Але не напружує, достатній ліміт у Альфи і в Приваті по кредитці дружини.

Ну с таким пофигизмом вообще не понимаю, что вы здесь делаете ;)

Если вам всё равно - кредитка Альфы или ТАСа (самая ценная из всех), или примата, то дальнейшие комментарии излишни :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:43

  IMPRINTER написав:Я правильно понимаю, что поигрыш Фонда по апелляции по решению http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86173993
уже точно ставит окончательную жирную точку во всей этой истории?

В Верховному Суді...там буде крапка.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:32

  ALEX66 написав:
  sergiylfc написав:Со слов Сергея, Миха проиграл суд, поэтому он не может быть источником информации, так как он проиграл суд, и не может быть получателем средств, и проценты начислять также не может. В связи с этим, Миха должен обратиться в УБКИ и подать запрос на удаление кредитной истории.

Также, по Закону пользователем УБКИ может быть только та организация, которая имеет право выдачи кредитов. Кредиты, как писал выше, Фагор не может выдавать, так как не является финансовой компанией.

Ваш адвокат - манипулятор , перекручивает действительность .
Миха , НБУ , ФГВФО - не проиграл суд ( Апелляционный хозяйственный ), решение суда не вступило в законную силу , т.к. подана кассация в Верховный суд .
Вот когда Верховный суд примет решение по кассации , тогда можно будет о чем-то говорить .

Та нет, это вы манипулируете и перекручиваете. Решение о незаконной никчемности вступило в силу. Подача кассационной жалобы не останавливает решение апелляции, кассационные жалобы вообще могут быть оставлены без рассмотрения без объяснения причин
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:35

  IMPRINTER написав:Я правильно понимаю, что поигрыш Фонда по апелляции по решению http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86173993
уже точно ставит окончательную жирную точку во всей этой истории?

Это решение вступило в силу, но теоретически, верховный суд может рассмотреть кассационную жалобу и пересмотреть решение, а может не рассмотреть или не менять решение. Тоесть точка, но не жирная ;-)
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:26

  IMPRINTER написав:Я правильно понимаю, что поигрыш Фонда по апелляции по решению http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86173993
уже точно ставит окончательную жирную точку во всей этой истории?

Агаа, Миха(Понд) шото прислал заказным письмом перед НГ. Вот не знаю идти забирать или нууу его :)
... делайте хоть что-нибудь!
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