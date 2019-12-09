уже точно ставит окончательную жирную точку во всей этой истории?
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:13
Я правильно понимаю, что поигрыш Фонда по апелляции по решению
уже точно ставит окончательную жирную точку во всей этой истории?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:18
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:43
В Верховному Суді...там буде крапка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:32
Та нет, это вы манипулируете и перекручиваете. Решение о незаконной никчемности вступило в силу. Подача кассационной жалобы не останавливает решение апелляции, кассационные жалобы вообще могут быть оставлены без рассмотрения без объяснения причин
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:35
Это решение вступило в силу, но теоретически, верховный суд может рассмотреть кассационную жалобу и пересмотреть решение, а может не рассмотреть или не менять решение. Тоесть точка, но не жирная
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:26
Агаа, Миха(Понд) шото прислал заказным письмом перед НГ. Вот не знаю идти забирать или нууу его
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:30
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
24 грудня 2019 року Верховний Суд завершив розгляд справи за позовом власника ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ТОВ «ЕКОСІПАН» та ухвалив рішення, яким касаційну скаргу власника банку залишив без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції про відмову в позові – без змін.
Джерело:
Кредитный портфель физ лиц был главным активом банка Михайловского , и этот портфель кредитов хотели незаконно продать подставным фирмам . Это было главной причиной ввода ВА в банк . Верховный суд подтвердил своим решением от 24.12.2019. , правильность решения НБУ , о вводе в банк ВА , которое оспаривал бывший собственник банка . А вот Апелляционный хозяйственный суд посчитал по другому . Кассация по этому делу все расставит по своим местам .
Востаннє редагувалось ALEX66 в Чет 02 січ, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:32
..скорее -знак вопроса )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:34
...скорее Фагор челобитную прислал )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
|