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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5466546754685469

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:28

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-289 ГПК України.
______________________
Достовірно відомо, що Постанова оскаржена в Верховний Суд.
Фагор має законне право вимагати виконання перед ним позичальниками своїх зобовязань.
Позичальники мають право не погоджуватись з вимогами Фагора.
Є законний спосіб вирішення цієї колізії...через Суд.
До Суду може звернутися як Фагор так і позичальник.
Але ще десь в Верховному Суді застрягла справа по нікчемленню факторингу Плеядою Волковим.
Так що шоу продовжується.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:11

  Квесторе_поверніться написав:Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-289 ГПК України.
______________________
Достовірно відомо, що Постанова оскаржена в Верховний Суд.
Фагор має законне право вимагати виконання перед ним позичальниками своїх зобовязань.
Позичальники мають право не погоджуватись з вимогами Фагора.
Є законний спосіб вирішення цієї колізії...через Суд.
До Суду може звернутися як Фагор так і позичальник.
Але ще десь в Верховному Суді застрягла справа по нікчемленню факторингу Плеядою Волковим.
Так що шоу продовжується.

А что срок исковой давности в 3 года уже не действует ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:22

Квесторе_поверніться

На днях думаю писать официальный запрос Михе и Фагору с просьбой предоставить выписку по кредиту с суммами, которые я платил.

Также предложу оплатить ту сумму, которую оставался должен. И отмечу, что платить проценты, которые, кстати, по Закону, не должны превышать более 50 % от суммы долга, я не стану.

В крайнем случае тогда придется платить адвокатам, и решать этот вопрос через суды.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:25

  ALEX66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-289 ГПК України.
______________________
Достовірно відомо, що Постанова оскаржена в Верховний Суд.
Фагор має законне право вимагати виконання перед ним позичальниками своїх зобовязань.
Позичальники мають право не погоджуватись з вимогами Фагора.
Є законний спосіб вирішення цієї колізії...через Суд.
До Суду може звернутися як Фагор так і позичальник.
Але ще десь в Верховному Суді застрягла справа по нікчемленню факторингу Плеядою Волковим.
Так що шоу продовжується.

А что срок исковой давности в 3 года уже не действует ?

Діє, але тільки Суд вирішує правомірність його застосування по клопотанню однієї із сторін. При цьому будуть враховуватися докази всіх сторін судових тяжб за і проти. Це має бути якась зразкова справа яка пройде всі інстанції і Верховний Суд винесе остаточне рішення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:26

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Вообщем, если честно, прочитал последние две страницы форума, и вопросов стало еще больше :roll:
sergiylfc
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  #<1 ... 5466546754685469
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