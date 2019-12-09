Додано: Чет 02 січ, 2020 19:28

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-289 ГПК України.

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Достовірно відомо, що Постанова оскаржена в Верховний Суд.

Фагор має законне право вимагати виконання перед ним позичальниками своїх зобовязань.

Позичальники мають право не погоджуватись з вимогами Фагора.

Є законний спосіб вирішення цієї колізії...через Суд.

До Суду може звернутися як Фагор так і позичальник.

Але ще десь в Верховному Суді застрягла справа по нікчемленню факторингу Плеядою Волковим.

Так що шоу продовжується.