Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-289 ГПК України. ______________________ Достовірно відомо, що Постанова оскаржена в Верховний Суд. Фагор має законне право вимагати виконання перед ним позичальниками своїх зобовязань. Позичальники мають право не погоджуватись з вимогами Фагора. Є законний спосіб вирішення цієї колізії...через Суд. До Суду може звернутися як Фагор так і позичальник. Але ще десь в Верховному Суді застрягла справа по нікчемленню факторингу Плеядою Волковим. Так що шоу продовжується.
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Квесторе_поверніться написав:Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-289 ГПК України. ______________________ Достовірно відомо, що Постанова оскаржена в Верховний Суд. Фагор має законне право вимагати виконання перед ним позичальниками своїх зобовязань. Позичальники мають право не погоджуватись з вимогами Фагора. Є законний спосіб вирішення цієї колізії...через Суд. До Суду може звернутися як Фагор так і позичальник. Але ще десь в Верховному Суді застрягла справа по нікчемленню факторингу Плеядою Волковим. Так що шоу продовжується.
А что срок исковой давности в 3 года уже не действует ?
Квесторе_поверніться написав:Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-289 ГПК України. ______________________ Достовірно відомо, що Постанова оскаржена в Верховний Суд. Фагор має законне право вимагати виконання перед ним позичальниками своїх зобовязань. Позичальники мають право не погоджуватись з вимогами Фагора. Є законний спосіб вирішення цієї колізії...через Суд. До Суду може звернутися як Фагор так і позичальник. Але ще десь в Верховному Суді застрягла справа по нікчемленню факторингу Плеядою Волковим. Так що шоу продовжується.
А что срок исковой давности в 3 года уже не действует ?
Діє, але тільки Суд вирішує правомірність його застосування по клопотанню однієї із сторін. При цьому будуть враховуватися докази всіх сторін судових тяжб за і проти. Це має бути якась зразкова справа яка пройде всі інстанції і Верховний Суд винесе остаточне рішення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.