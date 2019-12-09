|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:58
ALEX66 написав: sergiylfc написав:ALEX66
Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача.
Пункт 5. встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов'язань за договором;
Статья 18 , пункт 5 , какого закона ?
О защите прав потребителя, гугл говорит. это о том что такие договора недействительны (я так понял). Применимо ли это к нашей ситуации?
Востаннє редагувалось demichh
в П'ят 03 січ, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2277
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:08
demichh написав: ALEX66 написав: sergiylfc написав:ALEX66
Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача.
Пункт 5. встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов'язань за договором;
Статья 18 , пункт 5 , какого закона ?
О защите прав потребителя, гугл говорит.
Хороший закон !
А эти казлы каждый день увеличивают сумму долга , которая уже намного больше 50% .
-
ALEX66
-
-
- Повідомлень: 4871
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48421
|24653293
|
|
|8248
|1497173
|
Пон 09 гру, 2019 16:05
tk86
|
|11254
|2630643
|
|