ALEX66 написав:
Статья 18 , пункт 5 , какого закона ?
О защите прав потребителя, гугл говорит. это о том что такие договора недействительны (я так понял). Применимо ли это к нашей ситуации?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:58
О защите прав потребителя, гугл говорит. это о том что такие договора недействительны (я так понял). Применимо ли это к нашей ситуации?
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 03 січ, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:08
Хороший закон !
А эти казлы каждый день увеличивают сумму долга , которая уже намного больше 50% .
Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:27
Дякую за поради по кредиткам, мені дуже соромно за власні недоліки і дилетанство у оптимізації користування кредитками, але тут я для пошуку інформації вирішення питання власної кредитної заборгованості, на яку претендують Фагор і ФГВФО з Михайлівським.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:07
...... Керуючись статтями 234, 287, 288, 290, 294, 295, 301 ГПК України, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду,
УХВАЛИВ:
1.Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснити перегляд постанови і рішення - 16 січня 2020 року о 11:20 у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, зал судових засідань 332.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:12
Хтось може прокоментувати з юридичного боку рішення по справі Справа № 495/6391/19-ц ?
...Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор», ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Білгород-Дністровського відділення про стягнення грошових коштів та 3% річних інфляції - задовольнити.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор» на користь ОСОБА_1 кошти у розмірі 28 668 грн. 98 коп.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор» на користь держави 768 грн. 40 коп. судового збору.
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