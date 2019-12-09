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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5467546854695470

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:58

  ALEX66 написав:
  sergiylfc написав:ALEX66 Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача.

Пункт 5. встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов'язань за договором;

Статья 18 , пункт 5 , какого закона ?

О защите прав потребителя, гугл говорит. это о том что такие договора недействительны (я так понял). Применимо ли это к нашей ситуации?
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 03 січ, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:08

  demichh написав:
  ALEX66 написав:
  sergiylfc написав:ALEX66 Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача.

Пункт 5. встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов'язань за договором;

Статья 18 , пункт 5 , какого закона ?

О защите прав потребителя, гугл говорит.

Хороший закон !
А эти казлы каждый день увеличивают сумму долга , которая уже намного больше 50% .
ALEX66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:27

  Vorlon написав:Ну с таким пофигизмом вообще не понимаю, что вы здесь делаете ;)

Если вам всё равно - кредитка Альфы или ТАСа (самая ценная из всех), или примата, то дальнейшие комментарии излишни :)


Дякую за поради по кредиткам, мені дуже соромно за власні недоліки і дилетанство у оптимізації користування кредитками, але тут я для пошуку інформації вирішення питання власної кредитної заборгованості, на яку претендують Фагор і ФГВФО з Михайлівським.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:07

...... Керуючись статтями 234, 287, 288, 290, 294, 295, 301 ГПК України, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду,
УХВАЛИВ:
1.Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснити перегляд постанови і рішення - 16 січня 2020 року о 11:20 у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, зал судових засідань 332.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:12

Хтось може прокоментувати з юридичного боку рішення по справі Справа № 495/6391/19-ц ?

...Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор», ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Білгород-Дністровського відділення про стягнення грошових коштів та 3% річних інфляції - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор» на користь ОСОБА_1 кошти у розмірі 28 668 грн. 98 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор» на користь держави 768 грн. 40 коп. судового збору.
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