Vorlon написав:Ну с таким пофигизмом вообще не понимаю, что вы здесь делаете
Если вам всё равно - кредитка Альфы или ТАСа (самая ценная из всех), или примата, то дальнейшие комментарии излишни
Дякую за поради по кредиткам, мені дуже соромно за власні недоліки і дилетанство у оптимізації користування кредитками, але тут я для пошуку інформації вирішення питання власної кредитної заборгованості, на яку претендують Фагор і ФГВФО з Михайлівським.
...... Керуючись статтями 234, 287, 288, 290, 294, 295, 301 ГПК України, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, УХВАЛИВ: 1.Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснити перегляд постанови і рішення - 16 січня 2020 року о 11:20 у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, зал судових засідань 332.
Хтось може прокоментувати з юридичного боку рішення по справі Справа № 495/6391/19-ц ?
...Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор», ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Білгород-Дністровського відділення про стягнення грошових коштів та 3% річних інфляції - задовольнити.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор» на користь ОСОБА_1 кошти у розмірі 28 668 грн. 98 коп.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор» на користь держави 768 грн. 40 коп. судового збору.
Философ написав:...... Керуючись статтями 234, 287, 288, 290, 294, 295, 301 ГПК України, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, УХВАЛИВ: 1.Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснити перегляд постанови і рішення - 16 січня 2020 року о 11:20 у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, зал судових засідань 332.
16 января будет начало процесса или уже окончательное решение ?
Философ написав:...... Керуючись статтями 234, 287, 288, 290, 294, 295, 301 ГПК України, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, УХВАЛИВ: 1.Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснити перегляд постанови і рішення - 16 січня 2020 року о 11:20 у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, зал судових засідань 332.
16 января будет начало процесса или уже окончательное решение ?