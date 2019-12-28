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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5468546954705471

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 09:23

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ALEX66 написав:36000 кто хочет получить ?
От кого были эти коллекторы ?

Однак, листом ТОВ «Кредит Експрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ» від 19.05.2017 повідомлено позивача про наявність заборгованості за тим же самим кредитним договором № 200068569 у розмірі 36 687,71 грн.
_________________________
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /34981644/
З Михаличем ця контора працює...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 15:38

  Квесторе_поверніться написав:
  ALEX66 написав:36000 кто хочет получить ?
От кого были эти коллекторы ?

Однак, листом ТОВ «Кредит Експрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ» від 19.05.2017 повідомлено позивача про наявність заборгованості за тим же самим кредитним договором № 200068569 у розмірі 36 687,71 грн.
_________________________
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /34981644/
З Михаличем ця контора працює...мабуть.

Интересно , зачем коллекторам банка это судебное решение ?
Может они хотят списания этой суммы с арестованных счетов факгора ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 15:47

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ALEX66 написав:Интересно , зачем коллекторам банка это судебное решение ?
Может они хотят списания этой суммы с арестованных счетов факгора ?

Сумніваюсь що на арештованих рахунках Фагора щось завалялось.
І це можлива гра не колекторів а імярека, який підстраховується що чесно по кредиту сплатив Фагору на випадок що Михалич поборе Плеяду в Верховному Суді.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:33

  ALEX66 написав:
  Философ написав:...... Керуючись статтями 234, 287, 288, 290, 294, 295, 301 ГПК України, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду,
УХВАЛИВ:
1.Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснити перегляд постанови і рішення - 16 січня 2020 року о 11:20 у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, зал судових засідань 332.
16 января будет начало процесса или уже окончательное решение ?
Могут и за раз всё решить, особенно если будет указка сверху)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:32

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:указка сверху)

Тут і указки не потрібно.
Або Фонду віддати біля 700 млн грн або сумнівним конторам Плеяда і Фагор.
Але що Плеяда заплатила біля 470 млн грн за портфель кредитів МИхалича Суд не зміг спростувати.
Не хотів би бути на місці тих суддів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:16

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Здравствуйте!

Хочу написать письмо Михе и Фагору с просьбой предоставить все документы по кредиту, и выписку с точной суммой долга на текущий момент, как правильно составить письмо? Кому, от кого? Есть какие-то шаблоны, чтобы письмо не забраковали.
sergiylfc
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