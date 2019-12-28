ALEX66 написав:36000 кто хочет получить ? От кого были эти коллекторы ?
Однак, листом ТОВ «Кредит Експрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ» від 19.05.2017 повідомлено позивача про наявність заборгованості за тим же самим кредитним договором № 200068569 у розмірі 36 687,71 грн. _________________________ https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /34981644/ З Михаличем ця контора працює...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ALEX66 написав:36000 кто хочет получить ? От кого были эти коллекторы ?
Однак, листом ТОВ «Кредит Експрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ» від 19.05.2017 повідомлено позивача про наявність заборгованості за тим же самим кредитним договором № 200068569 у розмірі 36 687,71 грн. _________________________ https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /34981644/ З Михаличем ця контора працює...мабуть.
Интересно , зачем коллекторам банка это судебное решение ? Может они хотят списания этой суммы с арестованных счетов факгора ?
ALEX66 написав:Интересно , зачем коллекторам банка это судебное решение ? Может они хотят списания этой суммы с арестованных счетов факгора ?
Сумніваюсь що на арештованих рахунках Фагора щось завалялось. І це можлива гра не колекторів а імярека, який підстраховується що чесно по кредиту сплатив Фагору на випадок що Михалич поборе Плеяду в Верховному Суді.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Философ написав:...... Керуючись статтями 234, 287, 288, 290, 294, 295, 301 ГПК України, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, УХВАЛИВ: 1.Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснити перегляд постанови і рішення - 16 січня 2020 року о 11:20 у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, зал судових засідань 332.
16 января будет начало процесса или уже окончательное решение ?
Могут и за раз всё решить, особенно если будет указка сверху)
Тут і указки не потрібно. Або Фонду віддати біля 700 млн грн або сумнівним конторам Плеяда і Фагор. Але що Плеяда заплатила біля 470 млн грн за портфель кредитів МИхалича Суд не зміг спростувати. Не хотів би бути на місці тих суддів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Хочу написать письмо Михе и Фагору с просьбой предоставить все документы по кредиту, и выписку с точной суммой долга на текущий момент, как правильно составить письмо? Кому, от кого? Есть какие-то шаблоны, чтобы письмо не забраковали.
Хочу написать письмо Михе и Фагору с просьбой предоставить все документы по кредиту, и выписку с точной суммой долга на текущий момент, как правильно составить письмо? Кому, от кого? Есть какие-то шаблоны, чтобы письмо не забраковали.
Це питання непросте. З якою ціллю Ви хочете це зробити? Кому збираєтесь платити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Здесь ещё вопрос - перекупил ли Фагор мой кредит или нет. Если знать точно, что не перекупил, то Михе. Если перекупил - Фагору, но только с оговоруой на то, что я заплачу сумму, которую не доплати во время работы банка.
sergiylfc написав:Здесь ещё вопрос - перекупил ли Фагор мой кредит или нет. Если знать точно, что не перекупил, то Михе. Если перекупил - Фагору, но только с оговоруой на то, что я заплачу сумму, которую не доплати во время работы банка.
Хочу понять, сколько я выплатил до закрытия Михи.
Наші бажання можуть не співпадати з бажаннями належного кредитора. Наскільки розумію однозначно протрактувати хто зараз належний кредитор неможливо. І всякий хто починає претензійну роботу з різними конторами повинен виробити стратегію, що в кінцевому рахунку все прийдеться вирішувати через Суд, якщо не вдасться домовитися з належним кредитором. І чи конкретні рухи не будуть помилковими при наступних судових тяжбах.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.