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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5469547054715472

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:42

  sergiylfc написав:А решить этот вопрос уже хочется.

То есть 3,5 года вам этого не хотелось, а тут резко вдруг сразу да? Где смысл? Кто реально хотел - давно решил вопрос, выбрав ту или иную сторону. А сейчас рыпаться... Ну такое...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:57

Vorlon По сути так и получается. Честно говоря, я за этот кредит как-то и не думал. Не думал до тех пор, пока Фагор не стал названивать активно, не стал присылать документы с указанием решения суда, то есть с прошлого года. В конце года уже начали названивать даже семье и на работу.

Не решать вопрос - тоже как-то не вариант, так как сумма долга в том же УБКИ растет, у них и требования растут, соответственно. Ждать, когда дойдет до круглой цифры в 50000 гривен не хочу. Да и рано или поздно к чему-то все-таки нужно будет прийти.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:20

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  sergiylfc написав:Ждать, когда дойдет до круглой цифры в 50000 гривен не хочу. Да и рано или поздно к чему-то все-таки нужно будет прийти.

Я жду суда. Хай претендент на мой кредит подаёт на меня в суд. Хай приносит в суд доки, шо я именно стока ему должен, хай обосновывает начисленные %% по этому долгу. Дальше будем думать.. дня 2 :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5469547054715472
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