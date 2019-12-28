То есть 3,5 года вам этого не хотелось, а тут резко вдруг сразу да? Где смысл? Кто реально хотел - давно решил вопрос, выбрав ту или иную сторону. А сейчас рыпаться... Ну такое...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:42
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:57
Vorlon По сути так и получается. Честно говоря, я за этот кредит как-то и не думал. Не думал до тех пор, пока Фагор не стал названивать активно, не стал присылать документы с указанием решения суда, то есть с прошлого года. В конце года уже начали названивать даже семье и на работу.
Не решать вопрос - тоже как-то не вариант, так как сумма долга в том же УБКИ растет, у них и требования растут, соответственно. Ждать, когда дойдет до круглой цифры в 50000 гривен не хочу. Да и рано или поздно к чему-то все-таки нужно будет прийти.
Додано: Нед 12 січ, 2020 20:20
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я жду суда. Хай претендент на мой кредит подаёт на меня в суд. Хай приносит в суд доки, шо я именно стока ему должен, хай обосновывает начисленные %% по этому долгу. Дальше будем думать.. дня 2
... делайте хоть что-нибудь!
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